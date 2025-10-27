Novartis купува американската биофармацевтична компания Avidity Biosciences за 12 млрд. долара

Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви, че е постигнал споразумение за придобиването на американската компания Avidity Biosciences, оценявайки я на 12 милиарда долара, съобщи АФП.
Сделката ще позволи на Novartis да включи програмите на Avidity в областта на неврологията в своето портфолио и ще ѝ осигури достъп до иновативна платформа за доставка, насочена към РНК-терапии.
Според условията на сделката, акционерите на Avidity ще получат по 72 долара на акция в брой при приключването ѝ — 46% премия спрямо цената на акциите при затварянето на борсата в петък.
Придобиването се очаква да бъде финализирано през първата половина на 2026 г., след като програмите на Avidity в ранна фаза на прецизната кардиология, базирани в Сан Диего, бъдат отделени в нова независима компания.
До приключването на сделката двете компании ще продължат да оперират независимо.
Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви, че е постигнал споразумение за придобиването на американската компания Avidity Biosciences, оценявайки я на 12 милиарда долара, съобщи АФП.
Сделката ще позволи на Novartis да включи програмите на Avidity в областта на неврологията в своето портфолио и ще ѝ осигури достъп до иновативна платформа за доставка, насочена към РНК-терапии.
Според условията на сделката, акционерите на Avidity ще получат по 72 долара на акция в брой при приключването ѝ — 46% премия спрямо цената на акциите при затварянето на борсата в петък.
Придобиването се очаква да бъде финализирано през първата половина на 2026 г., след като програмите на Avidity в ранна фаза на прецизната кардиология, базирани в Сан Диего, бъдат отделени в нова независима компания.
До приключването на сделката двете компании ще продължат да оперират независимо.