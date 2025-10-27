Novartis купува американската биофармацевтична компания Avidity Biosciences за 12 млрд. долара

Швейцарският фармацевтичен гигант Novartis обяви, че е постигнал споразумение за придобиването на американската компания Avidity Biosciences, оценявайки я на 12 милиарда долара, съобщи АФП.

„Предложеното придобиване се очаква да създаде водеща в индустрията продуктова линия, основаваща се на експертизата на Novartis в областта на спиналната мускулна атрофия и възможностите за комерсиализация в областта на генетичните невромускулни заболявания," се посочва в официалното изявление на компанията.

Сделката ще позволи на Novartis да включи програмите на Avidity в областта на неврологията в своето портфолио и ще ѝ осигури достъп до иновативна платформа за доставка, насочена към РНК-терапии.

Според условията на сделката, акционерите на Avidity ще получат по 72 долара на акция в брой при приключването ѝ — 46% премия спрямо цената на акциите при затварянето на борсата в петък.

„Тази сделка оценява компанията на приблизително 12 млрд. долара на базата на пълно разводняване и представлява корпоративна стойност от около 11 млрд. долара към очакваната дата на приключване,“ уточнява Novartis.

Придобиването се очаква да бъде финализирано през първата половина на 2026 г., след като програмите на Avidity в ранна фаза на прецизната кардиология, базирани в Сан Диего, бъдат отделени в нова независима компания.

До приключването на сделката двете компании ще продължат да оперират независимо.