Нови обвинения срещу варненския кмет Благомир Коцев

Прокуратурата повдигна нови и прецизира част от вече съществуващите обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщиха от държавното обвинение. Разследването за корупционна афера в общината е в своя финален етап, като в петък на Коцев и защитата му ще бъдат предявени всички материали по делото.
Прокуратурата променя и периода на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г., докато досега беше до ноември 2024 г.
Кметът на Варна има и обвинение за опит за принуда върху служителка на общината с цел прехвърляне на средства между програми, както и за искане на подкуп от трима души – Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова. Като съизвършители по част от обвиненията са посочени Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова.
Новите обвинения са били повдигнати тази сутрин, а през деня се очаква да бъдат предявени и на Кателиев и Стефанов. Призовка е получила и Петрова.
Адвокатът на Коцев, Ина Лулчева, коментира, че действията на прокуратурата пораждат въпроси:
Очаква се в петък прокуратурата да предяви всички материали по делото, след което разследването официално ще бъде приключено.
По същия начин вкараха и Иванчева.
Прокуратура от мутри!
Ако проточите още разследването ще излезе,че половин България е на Коцев,Асен и компания!!! Все борци от „““ ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ““!!!