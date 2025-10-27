НА ЖИВО
          Нови обвинения срещу варненския кмет Благомир Коцев

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Прокуратурата повдигна нови и прецизира част от вече съществуващите обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщиха от държавното обвинение. Разследването за корупционна афера в общината е в своя финален етап, като в петък на Коцев и защитата му ще бъдат предявени всички материали по делото.

          Вместо за участие в организирана престъпна група, Коцев вече е обвинен, че се е сговорил с общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесмена Николай Маринов и народен представител с имунитет, чието име не се посочва, за извършване на престъпление от общ характер.

          Прокуратурата променя и периода на действие на сдружението – от юли 2024 до май 2025 г., докато досега беше до ноември 2024 г.

          Кметът на Варна има и обвинение за опит за принуда върху служителка на общината с цел прехвърляне на средства между програми, както и за искане на подкуп от трима души – Ивелин Иванов, Траян Георгиев и Пламенка Димитрова.
          Като съизвършители по част от обвиненията са посочени Кателиев, Стефанов и Антоанета Петрова.

          Новите обвинения са били повдигнати тази сутрин, а през деня се очаква да бъдат предявени и на Кателиев и Стефанов. Призовка е получила и Петрова.

          Адвокатът на Коцев, Ина Лулчева, коментира, че действията на прокуратурата пораждат въпроси:

          „Прокуратурата твърдеше, че има още много да разследва и затова Коцев трябва да стои в ареста, а сега се оказва, че обвиненията са изградени върху показания от юли и август. След като разследването приключва, защо не бъде освободен още днес?“

          Очаква се в петък прокуратурата да предяви всички материали по делото, след което разследването официално ще бъде приключено.

          5 КОМЕНТАРА

          Ако проточите още разследването ще излезе,че половин България е на Коцев,Асен и компания!!! Все борци от „"" ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ""!!!

