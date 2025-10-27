НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Нови проблеми за Ботев Пловдив – Траоре осъди клуба

          Ръководството на "канарчетата" трябва да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за трансфера

          0
          12
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv?locale=bg_BG
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Ботев Пловдив излезе с официална позиция, от която става ясно, че клубът е получил забрана от ФИФА да прави трансфери.

          - Реклама -

          Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за трансфера на Абдулайе Траоре. При сделката не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

          По повод на новината от ръководството на пловдивчани написаха:

          „Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив

          Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

          Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

          Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.

          Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

          Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.

          Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.

          Днес е моментът да го докажем.

          Ботев не принадлежи на един човек.

          Ботев е на всички нас.

          И само заедно можем да го спасим.

          Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив“, написаха от клуба.

          Ботев Пловдив излезе с официална позиция, от която става ясно, че клубът е получил забрана от ФИФА да прави трансфери.

          - Реклама -

          Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за трансфера на Абдулайе Траоре. При сделката не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

          По повод на новината от ръководството на пловдивчани написаха:

          „Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив

          Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите.

          Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб.

          Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти.

          Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност.

          Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб.

          Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев.

          Днес е моментът да го докажем.

          Ботев не принадлежи на един човек.

          Ботев е на всички нас.

          И само заедно можем да го спасим.

          Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив“, написаха от клуба.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          БФС определи съдиите в мачовете за Купата на България

          Николай Минчев -
          Съдийската комисия на БФС определи съдиите за мачовете от 1/16-финалите от Sesame Купа на България, които ще се играят през седмицата. Станимир Тренчев бе...
          Моторни Спортове

          Драмата е пълна! Ландо Норис спечели състезанието в Мексико и оглави генералното класиране

          Николай Минчев -
          Британецът Ландо Норис спечели състезанието за Гран При на Мексико във Формула 1 и оглави генералното класиране в Световния шампионат. Пилотът на Макларън стартира...
          Футбол

          Футболни резултати от неделя

          Николай Минчев -
          През неделния ден се играха редица интересни срещи от топ-европейските футболни първенства. В най-голямото дерби за деня Реал Мадрид победи Барселона с 2:1. В...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions