      понеделник, 27.10.25
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НС с извънредно заседание утре, вижте по каква тема

          Снимка: БГНЕС
          Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник, като единствената точка в дневния ред ще бъде гласуването на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, изготвен от Комисията по здравеопазването. Законопроектът стъпва върху внесените и приети на първо четене през юли предложения от депутати от „Възраждане“, „Продължаваме промяната – Демократична България“, ГЕРБ-СДС, БСП – Обединена левица и Има такъв народ.

          Заседанието е свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, след като в петък „Продължаваме промяната“ събра необходимите подписи за неговото провеждане.

          „Целта е парламентът да приеме окончателно промените, гарантиращи достойно заплащане за медицинските специалисти,“ посочиха от ПП-ДБ.

          Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник Киселова свиква извънредно заседание на парламента във вторник

          Съгласно подготвените промени се предвижда:

          • основното възнаграждение на лекар да бъде 150% от средната работна заплата за страната;
          • заплатите на медицинските сестри и акушерките да бъдат 125% от средната работна заплата.

          Преди лятната ваканция депутатите вече приеха законопроектите на първо четене, като здравната комисия обедини предложенията в общ текст.

          1 коментар

          1. Как така извънредно? Тези цяла седмица работа има да връщат на държавата. Няма събота няма неделя. Там на работа дембели мързеливи.

