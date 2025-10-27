НС с извънредно заседание утре, вижте по каква тема

Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник, като единствената точка в дневния ред ще бъде гласуването на второ четене на промените в Закона за лечебните заведения, изготвен от Комисията по здравеопазването. Законопроектът стъпва върху внесените и приети на първо четене през юли предложения от депутати от „Възраждане“, „Продължаваме промяната – Демократична България“, ГЕРБ-СДС, БСП – Обединена левица и Има такъв народ.

Заседанието е свикано от председателя на парламента Наталия Киселова, след като в петък „Продължаваме промяната“ събра необходимите подписи за неговото провеждане.

„Целта е парламентът да приеме окончателно промените, гарантиращи достойно заплащане за медицинските специалисти,“ посочиха от ПП-ДБ.

Съгласно подготвените промени се предвижда:

основното възнаграждение на лекар да бъде 150% от средната работна заплата за страната ;

да бъде ; заплатите на медицинските сестри и акушерките да бъдат 125% от средната работна заплата.

Преди лятната ваканция депутатите вече приеха законопроектите на първо четене, като здравната комисия обедини предложенията в общ текст.