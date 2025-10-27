Официално: Иво Сиромахов обяви ще създава ли нов политически проект

Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува в профила си във „Фейсбук“ емоционален текст, озаглавен „Моят политически проект“, в който заявява, че няма намерение да създава политическа формация, но споделя своите виждания за морала, справедливостта и отговорността в обществото.
Той подчертава, че има „граждански проект“, в който е възпитан от своите родители, и това го задължава да говори открито срещу беззаконието, невежеството и липсата на морал.
Сиромахов допълва, че в неговия „проект“ хората влизат в политиката, за да дават, а не да вземат, грамотността е ценност, а справедливостта не бива да бъде потъпквана.
Публикацията на Иво Сиромахов, която завършва с думите „Такъв е моят граждански проект. И ще го следвам, докато съм жив“, предизвика широк отзвук и множество положителни реакции в социалните мрежи.
