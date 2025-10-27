НА ЖИВО
          Официално: Иво Сиромахов обяви ще създава ли нов политически проект

          Снимка: Иво Сиромахов, БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Писателят и сценарист Иво Сиромахов публикува в профила си във „Фейсбук“ емоционален текст, озаглавен „Моят политически проект“, в който заявява, че няма намерение да създава политическа формация, но споделя своите виждания за морала, справедливостта и отговорността в обществото.

          „От известно време отделни личности ме подканят да създам свой политически проект. Това не е изненадващо, защото всеки българин вече има или политически проект, или подкаст. Някои даже имат и двете. Аз обаче нямам време за глупости, затова никога няма да имам политически проект“, пише Сиромахов.

          Той подчертава, че има „граждански проект“, в който е възпитан от своите родители, и това го задължава да говори открито срещу беззаконието, невежеството и липсата на морал.

          Иво Сиромахов се изповяда за раздялата със Слави Трифонов и 7/8 Иво Сиромахов се изповяда за раздялата със Слави Трифонов и 7/8

          „В моя граждански проект е недопустимо държавата да се управлява от тежки простаци и изтрещелите им любовници. Недопустимо е държавната администрация да се занимава предимно с кражби и измами. Недопустимо е да се бият учители и лекари – те трябва да са най-уважаваните хора в обществото“, заявява той.

          Сиромахов допълва, че в неговия „проект“ хората влизат в политиката, за да дават, а не да вземат, грамотността е ценност, а справедливостта не бива да бъде потъпквана.

          Иво Сиромахов: „Пътищата ни се разминаха точно по въпроса за свободата на словото, това беше предателство!“ Иво Сиромахов: „Пътищата ни се разминаха точно по въпроса за свободата на словото, това беше предателство!“

          „В моя граждански проект хората не са безропотно стадо, което чака властта да му подхвърли подаяния, а посредствеността не мачка таланта. България е страна, която понякога ражда и добри, честни, талантливи и трудолюбиви хора. Те не са много. Затова аз ги ценя и ги давам за пример“, пише още авторът.

          Публикацията на Иво Сиромахов, която завършва с думите „Такъв е моят граждански проект. И ще го следвам, докато съм жив“, предизвика широк отзвук и множество положителни реакции в социалните мрежи.

