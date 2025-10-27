Остри спорове: Тристранката не се разбра нито за почивките, нито за отпуските на родителите

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесени от депутати на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ) и от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

- Реклама -

Заседанието беше открито от вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, като в него участват ресорни министри, работодателски организации и синдикати.

Отпадане на почивните понеделници

Първият обсъждан проект, внесен от Йордан Иванов (ПП–ДБ), предвижда да отпадне възможността понеделник или вторник да са неприсъствени дни, когато официални празници (с изключение на Великденските) съвпадат със събота или неделя.

„Основният проблем на българския бизнес е недостигът на работна ръка,“ посочиха от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и подкрепиха предложението.

От КНСБ и КТ „Подкрепа“ обаче се обявиха против, като синдикатите подчертаха, че мярката не е в интерес на обществото.

„МТСП не подкрепя законопроекта,“ заяви и министър Борислав Гуцанов.

Самият Венко Сабрутев от ПП–ДБ също заяви, че няма да подкрепи предложението на Йордан Иванов.

Почасов отпуск за родители

Вторият законопроект, внесен от Елисавета Белобрадова и група депутати от ПП–ДБ, предвижда натрупаният платен годишен отпуск по време на майчинството да може да се ползва почасово – до един час дневно, а със съгласието на работодателя – до два часа, за водене или вземане на дете до 12-годишна възраст от училище или детска градина.

Целта е по-добър баланс между професионалния и семейния живот.

АИКБ подкрепя предложението, но Българската стопанска камара (БСК) и КНСБ не го одобряват. КТ „Подкрепа“ обаче го приветства.

„Не считаме предложението за целесъобразно,“ посочи министър Гуцанов, като обяви, че и този проект получава отрицателно становище от министерството.

Гъвкав бащински отпуск

Третият обсъждан законопроект, внесен от Венко Сабрутев (ПП–ДБ), предлага 15-дневният отпуск за бащите след раждането на дете да може да се ползва на части – от датата на раждането до навършването на една година на детето.

АИКБ подкрепя предложението, докато другите работодателски организации не го одобряват. И КНСБ, и КТ „Подкрепа“ изразиха положително становище.