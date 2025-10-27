От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“.

„Драги приятели, във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези,“ посочва Бачев в изявление, публикувано днес. - Реклама -

Министърът уточнява, че Росен Белов е част от преподавателския екип на работилницата, но е на граждански договор, и никога не е бил съдружник или член на управителния съвет на фондацията, както показват и данните от Търговския регистър.

„За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като две бяха болни,“ посочва още Бачев.

Той допълва, че е научил от социалните мрежи за предстояща проверка, разпоредена от кмета на район „Изгрев“, относно дейността на театралната работилница, която вече десет години провежда занятия в НЧ „Николай Хайтов – 1936“.

„Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката,“ заявява министърът.

Към позицията на Мариан Бачев е приложено и писмо от родителите на децата, обучаващи се в театралната школа, адресирано до:

д-р Делян Георгиев , кмет на район „Изгрев“

, кмет на район „Изгрев“ Йордан Христов , председател на НЧ „Николай Хайтов – 1936“

, председател на НЧ „Николай Хайтов – 1936“ Лиляна Георгиева, секретар на читалището.

В него родителите изразяват категоричната си подкрепа за преподавателите и дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, като подчертават, че школата осигурява безопасна, морална и вдъхновяваща среда за децата.

„Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца… Всякакви внушения за неморални действия или неправомерно поведение са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността,“ се казва в писмото, подписано от десетки родители.

В заключение Мариан Бачев подчертава, че всичко останало е в ръцете на компетентните органи.