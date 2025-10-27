НА ЖИВО
          От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“.

          „Драги приятели, във връзка с информация, която бе оповестена в публичното пространство, държа да отбележа следните факти, а не интерпретации и хипотези,“ посочва Бачев в изявление, публикувано днес.

          Министърът уточнява, че Росен Белов е част от преподавателския екип на работилницата, но е на граждански договор, и никога не е бил съдружник или член на управителния съвет на фондацията, както показват и данните от Търговския регистър.

          „За задържането на Росен Белов научихме на 25 октомври, събота, сутринта. Уведомихме всички родители от двете групи в работилницата. Те не изразиха никакви притеснения и 35 от 37 деца бяха на репетицията, тъй като две бяха болни,“ посочва още Бачев.

          Той допълва, че е научил от социалните мрежи за предстояща проверка, разпоредена от кмета на район „Изгрев“, относно дейността на театралната работилница, която вече десет години провежда занятия в НЧ „Николай Хайтов – 1936“.

          Росен Белов извън театъра след шокиращ случай Росен Белов извън театъра след шокиращ случай

          „Очаквам публично да бъдат изнесени резултатите от проверката,“ заявява министърът.

          Към позицията на Мариан Бачев е приложено и писмо от родителите на децата, обучаващи се в театралната школа, адресирано до:

          • д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“
          • Йордан Христов, председател на НЧ „Николай Хайтов – 1936“
          • Лиляна Георгиева, секретар на читалището.

          В него родителите изразяват категоричната си подкрепа за преподавателите и дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, като подчертават, че школата осигурява безопасна, морална и вдъхновяваща среда за децата.

          „Считаме, че театралната работилница осигурява безопасна, морална и подкрепяща среда за нашите деца… Всякакви внушения за неморални действия или неправомерно поведение са абсолютно неоснователни и не отговарят на реалността,“ се казва в писмото, подписано от десетки родители.

          В заключение Мариан Бачев подчертава, че всичко останало е в ръцете на компетентните органи.

          

          6. Ако има поне малко останал морал сам да си подаде оставката а не да пише писма и прикрепя мнения .

          9. Ако не бяхте разочаровали електората си,можеше и да ви защитят.Сега удара е двоен.
            Оставка.

          12. Перверзници и совата БачевКЮМЮРА – сред тях този грешник да не си позволява да се обръща към ,,публиката“ в пространството с ПРИЯТЕЛИ! Не сме му НИКАКВИ приятели! Искаме за него и аверите му да бъдат обесени на пишките си!
            Това е РОДИТЕЛСКИЯТ ни КОМЕНТАР!

          16. Откъде намират толкова дебелокожи сладури за министри на културата? Изобщо няма случайни неща. Може би кукловодите на българското заличване безумно искат да намразим културата-съвсем искрено и да я изхвърлим от живота си.

          18. И този олигофрен е министър на културата??? Браво на цялата “културна” общност, че го търпят.

          19. Дарин Велков ,и най- важното никога да не се предоверяваме,когато става дума за децата ни.

          21. Продължавайте да редите гневни коментари тук, докато те дрогират и еВат децата ви! Направо ги стреснахте!

          24. А вие какво очаквате да кажат,че е перверзник и е злоупотребявал ли. Кой ще каже такова нещо.

          25. КАКЪВ КОМЕНТАР ОСТАВКА И ТОЛКОЗ …….ЩОМ Е БИЗЪК С ИЗВРАТЕНЯГА ЗНАЧИ И ТОЙ Е С ТАКИВА РАЗБИРАНИЯ ..

          27. Нали копират Европа, там за такова нещо се подава оставка. Няма какво да се обяснява. Да дава оставка и дим да го няма.

          32. Не знам кой реши че става за Министър то и комик не става от него ;- скечовете му бяха глупави

          41. Оставка!
            Що за подкрепа от страна на Родителите, един ден е тяхно дете може да попадне в ръцете на тези ….

          46. Престъпниците в страната са ГЕРБ ДПС БСП ИТН точно заради тези организирани престъпници Съдебната система не функционира ит години.

            • Borislav Angelov и ПП ДБ ( умишлено ли ги пропуснахте)? Има и от малките партии. Те затова са в парламента, за да си правят каквото си искат.

          48. А как обяснява снимките?! Ако беше само една, “ до теб, добре, колеги“. Но, повече от една, с доволна усмивка на приятел?!

