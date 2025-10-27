От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“.
Министърът уточнява, че Росен Белов е част от преподавателския екип на работилницата, но е на граждански договор, и никога не е бил съдружник или член на управителния съвет на фондацията, както показват и данните от Търговския регистър.
Той допълва, че е научил от социалните мрежи за предстояща проверка, разпоредена от кмета на район „Изгрев“, относно дейността на театралната работилница, която вече десет години провежда занятия в НЧ „Николай Хайтов – 1936“.
Към позицията на Мариан Бачев е приложено и писмо от родителите на децата, обучаващи се в театралната школа, адресирано до:
д-р Делян Георгиев, кмет на район „Изгрев“
Йордан Христов, председател на НЧ „Николай Хайтов – 1936“
Лиляна Георгиева, секретар на читалището.
В него родителите изразяват категоричната си подкрепа за преподавателите и дейността на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“, като подчертават, че школата осигурява безопасна, морална и вдъхновяваща среда за децата.
В заключение Мариан Бачев подчертава, че всичко останало е в ръцете на компетентните органи.
Оставка на тази партия – Не на – итн – те са Няма Такъв Народ
И с линк и без линк играта му е оставка!
Бачев халка на плешивия слуга
Оставка на педофилите в министерството на културата!
Оставка на урода!Сашо Шопов.
Ако има поне малко останал морал сам да си подаде оставката а не да пише писма и прикрепя мнения .
ИТН извратеняци!
Оставка бе извратеняци!
Ако не бяхте разочаровали електората си,можеше и да ви защитят.Сега удара е двоен.
Оставка.
Правилно беше казал някой-пази от културата на министъра на културата!
Слави няма такава държава нали капут долен
Перверзници и совата БачевКЮМЮРА – сред тях този грешник да не си позволява да се обръща към ,,публиката“ в пространството с ПРИЯТЕЛИ! Не сме му НИКАКВИ приятели! Искаме за него и аверите му да бъдат обесени на пишките си!
Това е РОДИТЕЛСКИЯТ ни КОМЕНТАР!
И какви са тези родители, които не са изразили “никакви притеснения”?
Ебати и държавата дето тоя и е министър на културата!!
По давай ди оставката. Вие всички от зизтН сте такива. Оправдание няма. Оставка.
Откъде намират толкова дебелокожи сладури за министри на културата? Изобщо няма случайни неща. Може би кукловодите на българското заличване безумно искат да намразим културата-съвсем искрено и да я изхвърлим от живота си.
Какъв коментар,бе наглец🤮Оставка!
И този олигофрен е министър на културата??? Браво на цялата “културна” общност, че го търпят.
Дарин Велков ,и най- важното никога да не се предоверяваме,когато става дума за децата ни.
Оставка!
Продължавайте да редите гневни коментари тук, докато те дрогират и еВат децата ви! Направо ги стреснахте!
Оставка!
Нищо съществено не е казал.
А вие какво очаквате да кажат,че е перверзник и е злоупотребявал ли. Кой ще каже такова нещо.
КАКЪВ КОМЕНТАР ОСТАВКА И ТОЛКОЗ …….ЩОМ Е БИЗЪК С ИЗВРАТЕНЯГА ЗНАЧИ И ТОЙ Е С ТАКИВА РАЗБИРАНИЯ ..
Ба си МЪРШИТЕ.
Нали копират Европа, там за такова нещо се подава оставка. Няма какво да се обяснява. Да дава оставка и дим да го няма.
Ми
Палячо долен …от такива като тебе сме на това дередже…
Grozen oligofreni!!!
Гнус
Не знам кой реши че става за Министър то и комик не става от него ;- скечовете му бяха глупави
Смешник махай се!
Оставка!
Б.Борисов е виновен ОСТАВКА ОСТАВКА
Да ви отрежат п…..е
Оставка !!
Оставка!
Кво са обясняваш,жалкар гнусен,оставка!!!!
Оставка
Оставка!
Що за подкрепа от страна на Родителите, един ден е тяхно дете може да попадне в ръцете на тези ….
Какво се правиш на луд бе, че не знаеш?!?! Изчезваш… Оставка ти е най-малкото!
Виновен си !
Не се оправдавай !
Виновен си !
Оставка!
Оставка
Престъпниците в страната са ГЕРБ ДПС БСП ИТН точно заради тези организирани престъпници Съдебната система не функционира ит години.
Borislav Angelov и ПП ДБ ( умишлено ли ги пропуснахте)? Има и от малките партии. Те затова са в парламента, за да си правят каквото си искат.
Извратеняци
А как обяснява снимките?! Ако беше само една, “ до теб, добре, колеги“. Но, повече от една, с доволна усмивка на приятел?!
ИТН-Извратени,Тъпи,Нагли!
Daniela Hristova има ли свестни там в нс?