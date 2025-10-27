От последните минути: Река преля до Рилския манастир

Река Елешница е преляла тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Движението по път ІІІ-107 Рила – Рилски манастир при километър 23 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради високото ниво на реката и локални наводнения.

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да следят указанията на контролните органи.

Река Елешница е десен приток на река Струма, с дължина 59 километра, и отводнява южните части на Осоговска планина. Тя е четвъртият по големина приток на Струма.