      понеделник, 27.10.25
          От последните минути: Река преля до Рилския манастир

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Река Елешница е преляла тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          Движението по път ІІІ-107 Рила – Рилски манастир при километър 23 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради високото ниво на реката и локални наводнения.

          От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да следят указанията на контролните органи.

          Река Елешница е десен приток на река Струма, с дължина 59 километра, и отводнява южните части на Осоговска планина. Тя е четвъртият по големина приток на Струма.

          5 КОМЕНТАРА

          3. Няма как тази река Елешница, която е близо до Рилската обител да се влива в река Струма от дясно .Ако не знаете нещо ограничете коментарите си за да не ставате за смях и резил.
            .

          4. Тази Река ЕЛЕШНИЦА е приток на река Рилска и извира от РИЛА .Няма нищо общо с тази от Осогово, освен с това че накрая двете ЕЛЕШНИЦИ си смесват водите в Струма.Смешно е защото Осоговската Елешница трябва да пресече през Струма и да почне да се изкачва нагоре към Рилския манастир.Някой гледа ли картите ?А и Бабинска река се влива в Струма, сигурно и тя има шанс да стигне до Рилската обител!!!

