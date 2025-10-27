От последните минути: Река преля до Рилския манастир

Река Елешница е преляла тази сутрин в района на Рилския манастир, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Движението по път ІІІ-107 Рила – Рилски манастир при километър 23 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради високото ниво на реката и локални наводнения.
От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да следят указанията на контролните органи.
Река Елешница е десен приток на река Струма, с дължина 59 километра, и отводнява южните части на Осоговска планина. Тя е четвъртият по големина приток на Струма.
Всеки си пише каквото му дойде на ума. Слободия и простотия!!!!!
Всеки си пише каквото му дойде на ума. Слободия и простотия!!!
Няма как тази река Елешница, която е близо до Рилската обител да се влива в река Струма от дясно .Ако не знаете нещо ограничете коментарите си за да не ставате за смях и резил.
, за пореден път непознаване на елементарни неща
Тази Река ЕЛЕШНИЦА е приток на река Рилска и извира от РИЛА .Няма нищо общо с тази от Осогово, освен с това че накрая двете ЕЛЕШНИЦИ си смесват водите в Струма.Смешно е защото Осоговската Елешница трябва да пресече през Струма и да почне да се изкачва нагоре към Рилския манастир.Някой гледа ли картите ?А и Бабинска река се влива в Струма, сигурно и тя има шанс да стигне до Рилската обител!!!