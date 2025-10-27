Потребителската кошница: Краставиците и свинското поскъпват сериозно

НА ЖИВО
          Общество

          Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов. Той представи седмичния обзор на комисията за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.

          „Имаме нормален и спокоен пазар без негативни явления и със запазване на стойността на потребителската кошница, въпреки че се наблюдават наченки на есенно-зимно поскъпване, особено при плодовете и зеленчуците, които излизат извън сезон,“ обясни Иванов.

          По думите му няма изкривявания, а се наблюдава нормално пазарно взаимодействие.

          През последната седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките и бананите, докато доматите и краставиците поскъпват (56 ст.) заради сезонни фактори.

          Сред останалите промени в цените:

          • Картофите поскъпват с 11 ст.,
          • Зелените чушки – с 8 ст.,
          • Червените чушки – с 14 ст.,
          • Тиквичките – с 23 ст.,
          • Дините – с 4 ст.,
          • Свинското месо – с 32 ст.,
          • Оризът – с 10 ст.,
          • Прясното и киселото мляко – с по 3 ст.

          Яйцата запазват стойността си спрямо предходната седмица.

          „На международните пазари се наблюдава стабилизация на цените на пшеницата. Пазарът на зърнени храни е балансиран,“ уточни Иванов.

          Той добави, че при олиото има възходяща тенденция, вследствие на две поредни неблагоприятни години, а цената на какаото се задържа през октомври, докато кафето тип „Арабика“ поскъпва.

