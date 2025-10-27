Потребителската кошница: Краставиците и свинското поскъпват сериозно

Стойността на потребителската кошница се запазва на ниво от 97 лева през изминалата седмица, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ)Владимир Иванов. Той представи седмичния обзор на комисията за движението на цените на едро при основните хранителни продукти, плодовете и зеленчуците.
По думите му няма изкривявания, а се наблюдава нормално пазарно взаимодействие.
През последната седмица поевтиняват лукът, зелето, гроздето, лимоните, ябълките и бананите, докато доматите и краставиците поскъпват (56 ст.) заради сезонни фактори.
Сред останалите промени в цените:
Картофите поскъпват с 11 ст.,
Зелените чушки – с 8 ст.,
Червените чушки – с 14 ст.,
Тиквичките – с 23 ст.,
Дините – с 4 ст.,
Свинското месо – с 32 ст.,
Оризът – с 10 ст.,
Прясното и киселото мляко – с по 3 ст.
Яйцата запазват стойността си спрямо предходната седмица.
Той добави, че при олиото има възходяща тенденция, вследствие на две поредни неблагоприятни години, а цената на какаото се задържа през октомври, докато кафето тип „Арабика“ поскъпва.
Не се казва поскъпване, а влизане в еврозоната.