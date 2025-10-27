Президентът Румен Радев: Вашите успехи са успехи и за България

Президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия, като изрази благодарност за техния принос за позитивния имидж на страната ни в кралството.

„Вашите успехи са успехи и за България. Благодаря за вашите усилия, за вашия принос България да има един истински позитивен имидж, макар далеч от Родината, и за това, че продължавате да отстоявате нашата култура, език, идентичност."

Президентът подчерта важността на задържането на българската културна идентичност, като добави, че „вие продължавате да носите България в сърцето си“. Радев се обърна и към въпроса за бъдещето на политическите промени в България:

„Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отговорност в управлението, няма как да се развиваме в България.“

По повод въпрос на наши сънародници относно реалните промени в политическия живот у нас, Радев увери, че „промени трябва да има и ще има“ и подчерта, че България трябва да бъде „модерна европейска демократична държава“ с ясна отговорност в управлението.

„За да върви България уверено, трябва да има ясно открито лице на управлението.“

Радев направи аналогия с управлението на Саудитска Арабия, като заяви, че ако престолонаследникът и министър-председателят Мохамед бин Салман не ръководеше държавата, а някой друг отстрани, който нямаше формална власт, но влияеше на решенията, това би било „неприемливо“.

Това изказване на президента подчертава нуждата от отговорност, прозрачност и ефективност в политическото управление на България.