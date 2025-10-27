НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 28.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Президентът Румен Радев: Вашите успехи са успехи и за България

          1
          105
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия, като изрази благодарност за техния принос за позитивния имидж на страната ни в кралството.

          „Вашите успехи са успехи и за България. Благодаря за вашите усилия, за вашия принос България да има един истински позитивен имидж, макар далеч от Родината, и за това, че продължавате да отстоявате нашата култура, език, идентичност.“

          - Реклама -

          Президентът подчерта важността на задържането на българската културна идентичност, като добави, че „вие продължавате да носите България в сърцето си“. Радев се обърна и към въпроса за бъдещето на политическите промени в България:

          „Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отговорност в управлението, няма как да се развиваме в България.“

          По повод въпрос на наши сънародници относно реалните промени в политическия живот у нас, Радев увери, че „промени трябва да има и ще има“ и подчерта, че България трябва да бъде „модерна европейска демократична държава“ с ясна отговорност в управлението.

          „За да върви България уверено, трябва да има ясно открито лице на управлението.“

          Радев направи аналогия с управлението на Саудитска Арабия, като заяви, че ако престолонаследникът и министър-председателят Мохамед бин Салман не ръководеше държавата, а някой друг отстрани, който нямаше формална власт, но влияеше на решенията, това би било „неприемливо“.

          Това изказване на президента подчертава нуждата от отговорност, прозрачност и ефективност в политическото управление на България.

          Президентът Румен Радев се обърна към представителите на българската общност в Саудитска Арабия, като изрази благодарност за техния принос за позитивния имидж на страната ни в кралството.

          „Вашите успехи са успехи и за България. Благодаря за вашите усилия, за вашия принос България да има един истински позитивен имидж, макар далеч от Родината, и за това, че продължавате да отстоявате нашата култура, език, идентичност.“

          - Реклама -

          Президентът подчерта важността на задържането на българската културна идентичност, като добави, че „вие продължавате да носите България в сърцето си“. Радев се обърна и към въпроса за бъдещето на политическите промени в България:

          „Докато не отстраним модела на задкулисие и липсата на отговорност в управлението, няма как да се развиваме в България.“

          По повод въпрос на наши сънародници относно реалните промени в политическия живот у нас, Радев увери, че „промени трябва да има и ще има“ и подчерта, че България трябва да бъде „модерна европейска демократична държава“ с ясна отговорност в управлението.

          „За да върви България уверено, трябва да има ясно открито лице на управлението.“

          Радев направи аналогия с управлението на Саудитска Арабия, като заяви, че ако престолонаследникът и министър-председателят Мохамед бин Салман не ръководеше държавата, а някой друг отстрани, който нямаше формална власт, но влияеше на решенията, това би било „неприемливо“.

          Това изказване на президента подчертава нуждата от отговорност, прозрачност и ефективност в политическото управление на България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп се среща с японската премиерка Такаичи за обсъждане на сигурността и търговията

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе среща с японската премиерка Санае Такаичи във вторник, в рамките на обиколката му в Азия, преди важните...
          Инциденти

          Двама души загинаха при експлозия в мина в Нов Южен Уелс

          Красимир Попов -
          Един мъж и една жена загинаха при експлозия в подземна мина в щата Нов Южен Уелс, Австралия, съобщи местната полиция. „Двама души загинаха тази сутрин...
          Политика

          Израел получи останките на заложник от Червения кръст като част от споразумението за прекратяване на огъня с Хамас

          Красимир Попов -
          Израел заяви, че силите му за сигурност в Ивицата Газа са получили останките на заложник, предадени от Червения кръст в понеделник. Това е част...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions