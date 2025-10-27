Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool.
- Реклама -
На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава да се намира в ареста.
На 9 октомври съдебен състав постанови мярка „домашен арест“ за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са съучастници по същото дело.
И тримата – Коцев, Стефанов и Кателиев – са обвинени в участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.
Кметът на Варна беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.
Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.
Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool.
- Реклама -
На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава да се намира в ареста.
На 9 октомври съдебен състав постанови мярка „домашен арест“ за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са съучастници по същото дело.
И тримата – Коцев, Стефанов и Кателиев – са обвинени в участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.
Кметът на Варна беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.
Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.
ТА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА КОЦЕВ,ТЕЗИ КОИТО ВИЯТ ПРЕД ОБЩИНАТА ИМАМ ПРЕДВИД КОЯ ЧАСТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАЩИТАВАТ, ЧЕ НЕ РАЗБРАХМЕ???
НА БЪЛГАРИЯ НЕ И ТРЯБВАТ ТЕЗИ ,КОИТО СА НА ТИ С КОРУПЦИЯТА,И НА ВИЕ С ПРАВОСЪДИЕТО!!! И КОГАТО ФАКТИ ВАЛЯТ НА ЧАСОВЕ,А НЕ ДНИ САМО ЩЕ Е „“““ РЕПРЕСИЯ““‘????