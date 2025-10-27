НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Правосъдие

          Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool.

          На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава да се намира в ареста.

          На 9 октомври съдебен състав постанови мярка „домашен арест“ за варненските общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които са съучастници по същото дело.

          Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста

          И тримата – Коцев, Стефанов и Кателиев – са обвинени в участие в организирана престъпна група за корупционни престъпления.

          Кметът на Варна беше задържан на 8 юли по време на акция на Комисията за противодействие на корупцията.

          Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, извършване на престъпления по служба, искане на подкупи и пране на пари.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кой е под дъното? Груба обида на Любен Дилов-син, казуса „Кристияна Стефанова“ и новата йерархия на упадъка

          Никола Павлов -
          В епоха, белязана от системна политическа криза и рекордно ниско обществено доверие, българската медийна среда получи поредната си шокова диагноза. Този път тя дойде...
          Икономика

          БСП с нов план за по-справедлива данъчна система

          Пламена Ганева -
          БСП представи пакет от 11 мерки за реформа на данъчното и осигурителното законодателство, обединени във визията „Справедливост, държавност, развитие“. Документът беше приет с пълно...
          Общество

          Българите винят семейството за насилието между деца

          Георги Петров -
          Липсата на внимание и подкрепа в семейството е основната причина за насилието между децата, смятат 41,2% от българите, показва национално представително проучване на „Галъп...

          1 коментар

          1. ТА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА КОЦЕВ,ТЕЗИ КОИТО ВИЯТ ПРЕД ОБЩИНАТА ИМАМ ПРЕДВИД КОЯ ЧАСТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАЩИТАВАТ, ЧЕ НЕ РАЗБРАХМЕ???
            НА БЪЛГАРИЯ НЕ И ТРЯБВАТ ТЕЗИ ,КОИТО СА НА ТИ С КОРУПЦИЯТА,И НА ВИЕ С ПРАВОСЪДИЕТО!!! И КОГАТО ФАКТИ ВАЛЯТ НА ЧАСОВЕ,А НЕ ДНИ САМО ЩЕ Е „“““ РЕПРЕСИЯ““‘????

