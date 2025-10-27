Пучдемон оттегля подкрепата на „Junts“ за правителството на Испания

Каталунският сепаратистки лидер Карлес Пучдемон, в изгнание в Белгия, обяви, че партията му „Junts per Catalunya“ ще оттегли ключовата си подкрепа за лявото правителство на Испания, което води Педро Санчес. Това решение идва след неубедителните парламентарни избори през 2023 г., които оставиха социалистите на второ място, като „Junts“ изиграва решаваща роля за запазване на поста на Санчес за още един мандат.

В замяна на подкрепата си Педро Санчес обеща да предложи закон за амнистия на лицата, обвинени за участие в опита за отделяне на Каталуния през 2017 г. — събитие, ръководено от Пучдемон, което доведе до най-тежката политическа криза в Испания от десетилетия.

Но според „Junts“, социалистите не са изпълнили своите обещания, като подчертават, че споразумението никога не е включвало автоматична подкрепа за програмата на лявата коалиция. Пучдемон заяви, че партията му ще поеме ролята на опозиция, като „не е готова да подкрепя правителство, което не помага на Каталуния“.

„Ръководството на Junts реши да оттегли подкрепата си за Социалистическата партия и да поеме ролята на опозиция,“ заяви Пучдемон по време на партийна среща в южна Франция.

Пучдемон също така обясни, че членовете на партията ще гласуват по решението през тази седмица, като ако бъде потвърдено, правителството няма да има нито бюджет, нито способност да управлява.

Амнистията и съдебни препядствия за Пучдемон

Въпреки че парламентът одобри закона за амнистия миналата година, той не се прилага за самия Пучдемон, тъй като е обвинен в присвояване на държавни средства — престъпление, което не попада в обхвата на закона и продължава да му пречи да се върне в Испания.

Пучдемон остава в изгнание, докато чака решението на Конституционния съд по жалбата си за изключване от амнистията.

Защитата на социалистите

Социалистическата партия на Испания отбеляза, че политиката им към Каталуния е насочена към постигане на компромиси и подкрепа за диалога. Те подчертаха усилията за приемане на закона за амнистия, признаването на каталунския като официален език в ЕС, както и предаването на повече правомощия на регионалното правителство.

„Надяваме се, че Junts ще действа разумно и ще мисли за каталунския народ,“ заяви Луиса Морет Сабидо, говорителка на каталунската секция на Социалистическата партия.

Политическо напрежение и рискове за правителството

Оттеглянето на подкрепата на „Junts“ поставя правителството на Педро Санчес в риск, като става ясно, че политическата ситуация в Испания остава силно разделена. От решението на Пучдемон зависи не само бъдещето на испанската политика, но и стратегията за Каталуния и възможността за европейска интеграция на региона.