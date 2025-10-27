НА ЖИВО
          Путин губи увереност: Санкциите на Тръмп поразиха руската икономика

          Владимир Путин отдавна не е изглеждал толкова безпомощен. Той не бе очаквал санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“. А този удар може да се окаже по-силен от „Томахоук“, пише Роман Гончаренко за Deutsche Welle.

          Руският президент рядко губи контрол, но в четвъртък, 23 октомври, се случи именно това. Коментарите му пред журналисти тогава бяха една от най-ярките илюстрации, че натискът на Запада започва да действа.

          Говорейки за отмяната на срещата с Доналд Тръмп в Будапеща и за новите санкции на САЩ срещу руските петролни гиганти, Путин изглеждаше видимо нервен, а думите му издаваха несигурност и раздразнение.

          Удар по самочувствието на Путин и по руската икономика

          Нервността му се дължи основно на действията на текущия президент на Америка, Доналд Тръмп. След последния им телефонен разговор Путин е бил уверен, че няма да има изненади от Белия дом.

          „Отказът на Тръмп да предаде на Украйна ракети „Томахоук“ беше оценен в Кремъл като успех. Натискът му върху Киев създаде впечатление, че САЩ са склонни към отстъпки. И изведнъж – отмяна на личната среща. Никой световен лидер не си е позволявал подобно нещо спрямо Путин“, пише Deutsche Welle.

          Руските медии първоначално замълчаха, а след това се опитаха да омаловажат събитието, твърдейки, че диалогът „продължава“. Самият Путин определи отмяната като „отлагане“, но това не убеди никого.

          След това последва и вторият ударсанкциите срещу „Роснефт“ и „Лукойл“, компаниите, които държат почти половината от руския износ на суров петрол.

          Кремъл очевидно не бе подготвен за тази комбинация. А ироничният коментар на Тръмп допълнително засили унижението:

          „Радвам се, че мисли така. Ще си поговорим за това след шест месеца. Да видим как ще се развият нещата“, каза американският лидер по адрес на Путин.

          Москва губи увереност

          Санкциите сами по себе си няма да спрат войната в Украйна, но ефектът им върху икономиката на Русия ще бъде осезаем.
          ДДС в страната трябва да се повиши от 2026 г., за да се компенсира недостигът на средства, но санкциите допълнително ще ограничат приходите.

          „Колкото повече Путин казва, че Русия се чувства уверена, толкова по-малко достоверно звучи това“, отбелязва Гончаренко.

          В Москва нараства и страхът, че Тръмп все пак може да достави „Томахоук“ на Украйна. Именно затова Путин промени тона си — от сдържани обещания за укрепване на ПВО към заплахи за „поразяващ отговор“ на украинските удари с американско оръжие.

          Как може да отговори Кремъл

          Руският президент няма много опции. Вероятно ще се опита да превземе ключов град в Източна Украйна, за да демонстрира успех, или да засили атаките срещу цивилни обекти.

          Друг възможен ход е временно примирие, подобно на великденското, или дори среща със Зеленски, каквато настоява да организира Тръмп.

          „Путин все още иска да продължи войната, но навлиза в нов етап. Тръмп започна да играе по неговите правила – без правила, залагайки на непредсказуемостта“, заключава анализът на Deutsche Welle.

          - Реклама -

          Ескалация на бойните действия между Русия и Украйна — има жертви и пострадали

          1. Молете се да не свършва войната защото ако свърши ни чака нова пандемия или евроидиотите ще провокират Русия и наше чудо тогава!

          6. Фабрика за неудачни лъжи на които и Вие не вярвате.Словоблудства на фона на демократичните забрани на Руски телевизии а вече и забрана за посещения.Това което ще видят и чуят хората превръща лъжите Ви в смешни и жалки фантазии

          « По-стари

