Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не се използва за отбранителни цели.

Документът, подписан през 2000 г. и ратифициран през 2011 г., задължаваше двете страни да утилизира по 34 тона плутоний, признат за излишен за военните програми.

„Русия официално прекратява действието на този договор, който загуби актуалност в новата международна обстановка,“ се посочва в съобщенията от Москва.

Припомняме, че по-рано беше съобщено за възможността Русия да преосмисли участието си в споразумения, подписани в период на по-тесни отношения със САЩ.