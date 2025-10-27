Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не се използва за отбранителни цели.
- Реклама -
Документът, подписан през 2000 г. и ратифициран през 2011 г., задължаваше двете страни да утилизира по 34 тона плутоний, признат за излишен за военните програми.
Припомняме, че по-рано беше съобщено за възможността Русия да преосмисли участието си в споразумения, подписани в период на по-тесни отношения със САЩ.
Президентът на Русия Владимир Путин е подписал закон за денонсиране на междуправителственото споразумение със Съединените щати относно утилизацията на оръжеен плутоний, който вече не се използва за отбранителни цели.
- Реклама -
Документът, подписан през 2000 г. и ратифициран през 2011 г., задължаваше двете страни да утилизира по 34 тона плутоний, признат за излишен за военните програми.
Припомняме, че по-рано беше съобщено за възможността Русия да преосмисли участието си в споразумения, подписани в период на по-тесни отношения със САЩ.