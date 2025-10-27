„Работим на терен, не на думи“ – Васил Терзиев за кризата с боклука в София (СНИМКИ)

Кметът на София Васил Терзиев обяви, че днес сутринта ще се проведе извънреден брифинг, посветен на ситуацията със сметоизвозването в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“.

- Реклама -

„Все още не сме там, където искаме да бъдем – да възстановим напълно сметоизвозването по график в тези райони. Знам, че това създава неудобства. Благодаря на всички жители за търпението и разбирането“, заяви Терзиев.

Той призова гражданите, докато временната организация продължава, да използват цветните контейнери в квартала, за да подпомогнат по-бързото почистване.

Недостиг на персонал и временни затруднения

По думите на кмета, уикендът е бил по-тежък от очакваното, а и тази вечер все още има критични точки. „Това беше проблем, който планирахме да решим по-рано, но се сблъскахме с недостиг на човешки ресурс“, посочи той.

От утре ситуацията постепенно ще започне да се стабилизира. Очаква се един нов шофьор и девет нови работници, а във вторник – още един шофьор, последван от още двама в сряда.

„Това ще ни позволи до края на седмицата да имаме четири камиона повече на терен, които не успявахме да мобилизираме за всеки от дните досега, понеже разчитахме на непълни екипи“, уточни Терзиев.

Активни граждани и обработени 4000 точки

Опит е бил направен и с доброволци-шофьори, но поради съображения за безопасност това не е било възможно. Въпреки това, през уикенда и през седмицата много активни граждани са помогнали в дейностите по почистване.

„От името на целия екип – искрено благодаря“, заяви кметът.

По думите му, миналата седмица са обработени над 4000 точки в „Люлин“ и „Красно село“ – за дезинфекция и борба с гризачи и насекоми, в радиус от 100–150 метра около всеки контейнер. При необходимост, тези дейности ще бъдат повторени.

Кризисната организация остава в сила

„Кризисната организация няма да бъде отменена, докато не постигнем 100% покритие по график. Това е ангажимент, който поемам лично“, подчерта Терзиев.

Той допълни, че въпреки трудностите, ситуацията е под контрол:

„Работим координирано, с ясен план и цел. И ще върнем нормалния ритъм в „Люлин“ и „Красно село“ – не на думи, а с реална работа на терен.“