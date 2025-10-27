Радев: България и Саудитска Арабия задълбочават партньорството

България се стреми към по-дълбоко сътрудничество със Саудитска Арабия в областта на високите технологии, иновациите и енергетиката, заяви президентът Румен Радев по време на срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател принц Мохамед бин Салман, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Президентът открои ролята на България като технологичен център на Югоизточна Европа, където действат редица иновативни компании и научни звена. Той посочи Института за компютърни науки и изкуствен интелект и планираното изграждане на фабрика за изкуствен интелект в София като примери за потенциал в бъдещото партньорство.
България и Саудитска Арабия споделят интерес към развитие на устойчиви решения в енергетиката, отбраната и научния обмен, както и към използването на европейски финансови механизми за съвместни проекти.
Българският президент изрази и подкрепата на страната ни за дипломатически усилия за прекратяване на военните действия в Близкия изток и постигане на устойчив мир чрез диалог.
Румен Радев поднови поканата си към принц Мохамед бин Салман да осъществи официално посещение в България, придружен от представители на бизнеса, с цел задълбочаване на двустранния диалог и стимулиране на икономическото сътрудничество.
- Реклама -
