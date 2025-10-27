НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Радев: България и Саудитска Арабия задълбочават партньорството

          Снимка:БГНЕС
          България се стреми към по-дълбоко сътрудничество със Саудитска Арабия в областта на високите технологии, иновациите и енергетиката, заяви президентът Румен Радев по време на срещата си в Рияд с престолонаследника и министър-председател принц Мохамед бин Салман, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

          „Визия 2030“ на Саудитска Арабия за модернизация чрез инвестиции във високите технологии, енергетиката и образованието открива отлични възможности за взаимноизгодни проекти с България,“ подчерта Радев.

          Президентът открои ролята на България като технологичен център на Югоизточна Европа, където действат редица иновативни компании и научни звена. Той посочи Института за компютърни науки и изкуствен интелект и планираното изграждане на фабрика за изкуствен интелект в София като примери за потенциал в бъдещото партньорство.

          България и Саудитска Арабия споделят интерес към развитие на устойчиви решения в енергетиката, отбраната и научния обмен, както и към използването на европейски финансови механизми за съвместни проекти.

          „И двете държави имат постижения в областта на високите технологии и иновациите, което е здрава основа за нови търговски и инвестиционни връзки,“ отбеляза Радев.

          Българският президент изрази и подкрепата на страната ни за дипломатически усилия за прекратяване на военните действия в Близкия изток и постигане на устойчив мир чрез диалог.

          Румен Радев поднови поканата си към принц Мохамед бин Салман да осъществи официално посещение в България, придружен от представители на бизнеса, с цел задълбочаване на двустранния диалог и стимулиране на икономическото сътрудничество.

