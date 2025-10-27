Радев заминава на посещение в Саудитска Арабия

По покана на престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, президентът Румен Радев ще вземе участие в деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Днес Радев ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия, като приемът ще се състои в българското посолство в Рияд.

На 28 октомври българският президент ще присъства на официалното откриване на форума, а по-късно през деня ще участва в дискусия, посветена на темата „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. По време на събитието Радев ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво, уточняват от президентската институция.

Президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.

Форумът събира държавни и правителствени лидери, инвеститори, политици и иноватори от цял свят, които обсъждат глобалните икономически предизвикателства и възможностите за инвестиции и устойчиво развитие. „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute – неправителствена организация, която се фокусира върху теми като изкуствен интелект, роботика, образование, здравеопазване и високи технологии. Събитието е част от стратегическата програма „Vision 2030“, насочена към икономическата модернизация на Саудитска Арабия.

Българската общност в Саудитска Арабия

Според БТА, българската общност в кралството не е официално документирана, но включва висококвалифицирани специалисти и техните семейства. Сред тях има лекари, медицински сестри, инженери, учители и други експерти.

При избори в посолството в Рияд се открива избирателна секция, ако са изпълнени необходимите условия и има разрешение от домакинската страна.

Данни от преброяването през 2022 г. показват, че в Саудитска Арабия живеят 109 български граждани – 51 мъже и 58 жени, според справка на Gulf Labour Markets and Migration.

Кралство Саудитска Арабия

Саудитска Арабия е абсолютна теократична монархия, в която Коранът служи като основен закон. Кралят притежава законодателна, изпълнителна и духовна власт, както и статут на върховен главнокомандващ и министър-председател.

През 2022 г. крал Салман назначи своя син Мохамед бин Салман (МБС) за министър-председател на кралството. Преди това МБС беше министър на отбраната и фактически управляваше страната.

От 2017 г. насам той провежда мащабни реформи, насочени към диверсификация на икономиката и намаляване на зависимостта от петрола, както и либерализация на обществения живот – включително разрешаване на жените да шофират и ограничаване на влиянието на духовенството.

Тези промени обаче бяха съпътствани от репресии срещу опозицията и критиците на режима. Сред арестуваните има активисти, членове на кралското семейство и бизнесмени.

Убийството на журналиста Джамал Хашоги през 2018 г. в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул доведе до сериозно напрежение в отношенията между Рияд и западните му съюзници, припомня Ройтерс.