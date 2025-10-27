Радев заминава на посещение в Саудитска Арабия

По покана на престолонаследника и министър-председател на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман, президентът Румен Радев ще вземе участие в деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Днес Радев ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия, като приемът ще се състои в българското посолство в Рияд.
На 28 октомври българският президент ще присъства на официалното откриване на форума, а по-късно през деня ще участва в дискусия, посветена на темата „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“. По време на събитието Радев ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво, уточняват от президентската институция.
Президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.
Форумът събира държавни и правителствени лидери, инвеститори, политици и иноватори от цял свят, които обсъждат глобалните икономически предизвикателства и възможностите за инвестиции и устойчиво развитие. „Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute – неправителствена организация, която се фокусира върху теми като изкуствен интелект, роботика, образование, здравеопазване и високи технологии. Събитието е част от стратегическата програма „Vision 2030“, насочена към икономическата модернизация на Саудитска Арабия.
Българската общност в Саудитска Арабия
Според БТА, българската общност в кралството не е официално документирана, но включва висококвалифицирани специалисти и техните семейства. Сред тях има лекари, медицински сестри, инженери, учители и други експерти.
При избори в посолството в Рияд се открива избирателна секция, ако са изпълнени необходимите условия и има разрешение от домакинската страна.
Данни от преброяването през 2022 г. показват, че в Саудитска Арабия живеят 109 български граждани – 51 мъже и 58 жени, според справка на Gulf Labour Markets and Migration.
Кралство Саудитска Арабия
Саудитска Арабия е абсолютна теократична монархия, в която Коранът служи като основен закон. Кралят притежава законодателна, изпълнителна и духовна власт, както и статут на върховен главнокомандващ и министър-председател.
През 2022 г. крал Салман назначи своя син Мохамед бин Салман (МБС) за министър-председател на кралството. Преди това МБС беше министър на отбраната и фактически управляваше страната.
От 2017 г. насам той провежда мащабни реформи, насочени към диверсификация на икономиката и намаляване на зависимостта от петрола, както и либерализация на обществения живот – включително разрешаване на жените да шофират и ограничаване на влиянието на духовенството.
Тези промени обаче бяха съпътствани от репресии срещу опозицията и критиците на режима. Сред арестуваните има активисти, членове на кралското семейство и бизнесмени.
Убийството на журналиста Джамал Хашоги през 2018 г. в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул доведе до сериозно напрежение в отношенията между Рияд и западните му съюзници, припомня Ройтерс.
Сюнет ?
Отива да го крепи
Турист Булгартур! Ефенди Боташ отново е на безмислена екскурзия!
Дано се върне с откритите тайни сметки в банките на Шиши и Тулупа!!!
Христина Нинова ехх нещасната ви платена телевизиика. Остават ви два месеца. После как ще си изкарвате хонорарчената. Може би със свирки на черепа, на маджо на маргините илили на прокопито а. Дните ви са преброени.
А ще заведе ли Деситу в Дюбай на шопинг🥶🤮😡
Президентът има какво да научи, от случващото се в Саудитска Арабия. Но, интересни са коментарите и защо никой не подскачаше така явно, когато Борисов се разхождаше с едни сакове и торбички Била, с държавния самолет, или как Пеевски харчи държавни пари за охрана и автомобили ежедневно?!?!?! Странен, двоен стандарт имаме в България!!! А по темата с руските подлоги, имаме си ГЕРБ и ДПС за тази работа.
пРезидентът Рубльов не се спря да пътува за сметка на данъкоплатците без никаква полза за държавния интерес и народа, дори обратното. Този агент на чуждо влияние така договори и антибългарския договор с Боташ! 😡То такива семейни екскурзии на президентите си правят само банановите републики.😠
Petra Kirtcheva Абсолютно , стана като първанката
Taushanski Nikola Важното е да не стане като ту туу и шиши.
Petra Kirtcheva Още малко ще го търпим и край с държавните разходки!
Petra Kirtcheva ами онова розовото чучело защо пътува???
Как това посещение ще помогне за да се почувствам горда Българка? Как ще се отрази на финансите на страната( защото при едно друго посещение задлъжняхме с повече от милион на ден)? Колко на брой са екскурзиантите с него и кой им плаща( когато беше изгонен от Естония с него бяха 27 журналисти , които дори дума не мъцнаха за посещение-изгонването му).
А след едно посещение в ЮАР беше застрелян Къро…
Sonya Kyuchukova той Радев го я застрелял🤣Я малко се информирай кой е поръчал тоя Къро!Той пък нали е един свестен света вода ненапита!Добре го гръмнаха ама има още много да гърмене!
Там и Сингапур ли ще прехвърля кеша.
Румен Филатов дай и теоя да прехвърли,що се криеш кой си,щом знаеш за кеш значи и ти имаш кеш и си на ясно с прехвърлянето
Румен Филатов шопара вече го е прехвърлил!Я ни освети от къде е тоя кеш???
Деса ще се разхожда!
Rumyana Diyanova Завиждаш ли бе, малоумна кифло? Злобата и завистта са ти изпили мозъчето.
Защо ли не са поканили двамата дебелаци с власт?
Andon Mollov Тъй де, все някой трябва да му носи куфарите.
Yordan Sokolov Никакви куфари!Последна спирка, Орландовци и за двамата .