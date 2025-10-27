Разширяват зоната за достъп за замърсяващи коли в София

От 1 декември в София влиза в сила разширената зона с ограничен достъп за най-замърсяващите автомобили, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Мярката ще действа до 28 февруари 2026 г. и цели подобряване качеството на въздуха в столицата.

Ограничението ще обхване т.нар. „Малък ринг“, включващ почти цялата Синя зона, а за автомобилите от I екогрупа забраната ще важи и за „Големия ринг“, който обхожда Зелената зона.

„Тази година забраната за най-замърсяващата категория ще важи и за големия ринг. Работим и за намаляване на замърсяването от строителни дейности“, заяви зам. кметът на София.



Сред най-засегнатите райони са централните, североизточните и северозападните части на София. Общината продължава инициативите за подмяна на отоплителните уреди и залесяване с дървета и храсти, които спомагат за пречистване на въздуха.

„Замърсяването на въздуха се нарежда на второ място сред причините за заболяванията“, коментира доц. Ангел Джамбов, съавтор на изследване за качеството на въздуха в столицата.



Мерките са част от дългосрочната програма на Столична община за ограничаване на трафика от стари автомобили и постигане на по-чист градски въздух през зимните месеци.