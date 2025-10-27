Разследват тежък инцидент с бебе в Монтана

Бебе на 9 месеца е настанено в болница „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана с фрактура на черепа, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Монтана, цитирани от БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията от Центъра за спешна медицинска помощ около 16:00 ч. вчера. Детето е било доведено от 27-годишната му майка, която обяснила, че бебето е паднало от леглото и е получило подутина на главата.

„При прегледа лекарите установили фрактура на черепа и незабавно уведомили полицията,“ уточняват от здравното заведение.

По случая се води разследване, като органите на реда изясняват обстоятелствата около инцидента и причината за получената травма.