Ремонт по „Тракия“: ограничено е част от движение

Днес от 8:00 до 18:00 часа ще се извършва обновяване на мантинелите в участъка между 104-тия и 105-ия километър на автомагистрала „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Дейностите ще обхванат и двете посоки на движение, което налага временно ограничение в изпреварващите ленти. Трафикът ще бъде пренасочен в активната и аварийната лента на двете платна.

Междувременно продължава и ремонтът на настилката в платното за София — в участъка между 351-вия и 353-тия км, в района на пътен възел „Българово“. Там движението се осъществява в изпреварващата лента, заради текущите строително-монтажни дейности.

От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват поставената сигнализация в зоните на ремонтите.