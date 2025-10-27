НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Ремонт по „Тракия": ограничено е част от движение

          магистрала
          магистрала
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес от 8:00 до 18:00 часа ще се извършва обновяване на мантинелите в участъка между 104-тия и 105-ия километър на автомагистрала „Тракия“, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          Дейностите ще обхванат и двете посоки на движение, което налага временно ограничение в изпреварващите ленти. Трафикът ще бъде пренасочен в активната и аварийната лента на двете платна.

          Нов ремонт на магистрала „Тракия“ затруднява движението към София Нов ремонт на магистрала „Тракия“ затруднява движението към София

          Междувременно продължава и ремонтът на настилката в платното за София — в участъка между 351-вия и 353-тия км, в района на пътен възел „Българово“. Там движението се осъществява в изпреварващата лента, заради текущите строително-монтажни дейности.

          От АПИ призовават шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да спазват поставената сигнализация в зоните на ремонтите.

