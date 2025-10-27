НА ЖИВО
          Руи Мота: Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове

          Наставникът на Лудогорец говори пред медиите след поредната издънка за Лудогорец - загубата от ЦСКА 1948 с 5:4

          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Наставникът на Лудогорец – Руи Мота, сподели мнението си след немислимата загуба с 4:5 при визитата на ЦСКА 1948 в 13-тия кръг в Първа лига. Възпитаниците му бяха пред историческо поражение, след като изоставаха с 1:5 до 82-рата минута, но в крайна сметка почти изравниха след стотина минути игра. 

          Към този момент португалецът дори не спомена нещо за потенциална оставка, макар че призна за напрежението по свой адрес. 

          „Трудно е да разбера какво направихме и защо позволихме да ни вкарат толкова голове, нещата не се развиха добре. Всяка топка, която отиваше към нападателите им и те стреляха, се превръщаше в гол. Няма как да се обясни това.

          Ако не си агресивен, няма как да се справиш в хода на двубоя. Трябваше да сме агресивни. Те бяха силни в единоборствата и ние трябва да сме много по-убедителни в подобни ситуации.

          Такова каквото е за нас, същото е и за тях. Трябва да се фокусираме бързо върху различни обстоятелства. Когато допуснахме първия гол, знаехме, че нищо не стартира добре за нас.

          Аз усещах, че можехме да променим ситуацията на почивката, но допуснахме още попадения, реагирахме късно. Идеята ни беше да наваксаме изоставането и да стигнем до точките. Когато си допуснал 5 гола, със сигурност си направил много грешки. Трябва да се завърнем и отговорим, да покажем игра, която хората очакват от Лудогорец.

          Да, разбира се, аз съм отговорен за този отбор и, когато нещата не се стичат спрямо очакванията, съм готов да поема отговорността. Това е нормално, всеки иска главата на някого след подобна загуба“, обясни специалистът. 

          След поражението от ЦСКА 1948 португалският специалист вече разполага с 10 победи, 8 ремита и 4 поражения в рамките на 22 срещи.

          1 коментар

          1. Еми, милдония е кът! Домуса го праща в нациска украйна!!! Всички знаем защо!!! Мястото ви е в Б група, където винаги сте били!!! И титлите ще се отнемат!!!

