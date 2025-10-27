Румен Петков: Битката за бъдещото ръководство на НС трябва да продължи

„Битката за бъдещото ръководство на НС трябва да продължи.“

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Петков, ако се стигне до смяна на председателя на парламента, то следва да се преосмислят и постовете на заместник-министрите в кабинета.

Председателят на ПП АБВ определи посягането върху правомощията държавния глава като грешка, но допълни, че предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт. Целта била да се гарантира стабилността.

Гостът коментира и работата на Европейската комисия. Той определи органа като най-големия враг на Европейския съюз.