Румен Петков: Битката за бъдещото ръководство на НС трябва да продължи

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според Петков, ако се стигне до смяна на председателя на парламента, то следва да се преосмислят и постовете на заместник-министрите в кабинета.
Председателят на ПП АБВ определи посягането върху правомощията държавния глава като грешка, но допълни, че предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт. Целта била да се гарантира стабилността.
Гостът коментира и работата на Европейската комисия. Той определи органа като най-големия враг на Европейския съюз.
Председателят на ПП АБВ определи посягането върху правомощията държавния глава като грешка, но допълни, че предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт. Целта била да се гарантира стабилността.
Гостът коментира и работата на Европейската комисия. Той определи органа като най-големия враг на Европейския съюз.
Ибрикчия
Председателят на ПП АБВ Румен Петков:„Тази Европейска комисия е антидемократична! Посягането върху правомощията държавния глава Румен Радев е грешка! Предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт.
Нужно Ни било да се гарантира стабилността!!!
Г-н Румен Петков, За каква стабилност говорите? За тази на мъртвеца ли??!След като казвате тези два смущаващи факта не виждате ли и някаква връзка между тях!? Знаете много добре и още други извършени престъпни неща!!!Знаете , че този сегашният парламент, е нелегитимен , а правителството – престъпно,защото са създадени с доказана измама и рекет върху гласоподавате и под мълчаливото, зловонно мълчание на ЕК!!За каква стабилност говорите???! За да могат бандитите спокойно и напълно да умъртвят държавата Ни!!! Защо се правите на умряла и проскубана лисица!???