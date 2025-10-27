НА ЖИВО
          Политика

          Румен Петков: Битката за бъдещото ръководство на НС трябва да продължи

          Златина Петкова
          „Битката за бъдещото ръководство на НС трябва да продължи.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според Петков, ако се стигне до смяна на председателя на парламента, то следва да се преосмислят и постовете на заместник-министрите в кабинета.

          Председателят на ПП АБВ определи посягането върху правомощията държавния глава като грешка, но допълни, че предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт. Целта била да се гарантира стабилността.

          Гостът коментира и работата на Европейската комисия. Той определи органа като най-големия враг на Европейския съюз.

          „Тази Европейска комисия е антидемократична“, посочи още гостът.

          Председателят на ПП АБВ Румен Петков:„Тази Европейска комисия е антидемократична! Посягането върху правомощията държавния глава Румен Радев е грешка! Предстоящото влизане на страната в еврозоната и другите предизвикателства, пред които страната е изправена, изискват оставането на сегашното правителство на власт.
            Нужно Ни било да се гарантира стабилността!!!
            Нужно Ни било да се гарантира стабилността!!!
            Г-н Румен Петков, За каква стабилност говорите? За тази на мъртвеца ли??!След като казвате тези два смущаващи факта не виждате ли и някаква връзка между тях!? Знаете много добре и още други извършени престъпни неща!!!Знаете , че този сегашният парламент, е нелегитимен , а правителството – престъпно,защото са създадени с доказана измама и рекет върху гласоподавате и под мълчаливото, зловонно мълчание на ЕК!!За каква стабилност говорите???! За да могат бандитите спокойно и напълно да умъртвят държавата Ни!!! Защо се правите на умряла и проскубана лисица!???

