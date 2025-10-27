НА ЖИВО
      понеделник, 27.10.25
          Румен Радев пристигна за форума в Саудитска Арабия

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Президентът Румен Радев пристигна на официално посещение в Кралство Саудитска Арабия, придружаван от съпругата си Десислава Радева. Визитата е по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед бин Салман.

          Държавният глава ще вземе участие в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“, който се провежда в Рияд.

          „Инициативата за бъдещи инвестиции“ събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, уточняват от прессекретариата на президентството.

          В рамките на форума президентът Радев ще проведе редица двустранни срещи с представители на висшето ръководство на Саудитска Арабия и с международни партньори.

          Държавният глава ще участва и в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.

