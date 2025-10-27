Румяна Ченалова: Събрали сме над 200 000 подписа за референдум за запазването на лева

Това каза адвокат Румяна Ченалова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Ченалова припомни, че от Гражданско сдружение „Дойран“ са започнали подписка за произвеждане на референдум за запазването на лева. Подписката стартира още през юли, като тя уточни, че вече са събрани над 200 000 подписа. Предстои утре тя да бъде внесена в парламента. Беше уточнено, че ще имат около два месеца за обработка и преглеждане на подписите.
Мина вече.
Късно е Ченалова…влака пристига 1.01.26 год.
Руска пляска
Браво!
Какъв Рефереднум какви пет лева вие нормални ли сте само маниполирате невежите за да ви гласуват доверие при евентуални избори .
Tihomir Ivanov ката говорим за невежи – референдум не Рефереднум и манипулирате не маниполирате. Така във вськя бюлетина четете Боци или Шиши
Nasko Turlakov Това в редактора обаче какво да ти обяснявам като не разбираш
Tihomir Ivanov редакторът го пише грешно ли бе, кретен?😂😂😁
Tihomir Ivanov ами щом имаш нужда от нещо да ти редактира писанията……обаче какво да ти обяснявам като не разбираш
Tihomir Ivanov Европа е потъващ Титаник .
Българския лев и финансова идентичност са спасителния пояс за България !
А това за това кой е нормален и кои не има лекари да преценят
Успех!