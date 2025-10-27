Румяна Ченалова: Събрали сме над 200 000 подписа за референдум за запазването на лева

„Лишаването от собствена валута е лишаване от национален суверенитет.“

Това каза адвокат Румяна Ченалова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Ченалова припомни, че от Гражданско сдружение „Дойран“ са започнали подписка за произвеждане на референдум за запазването на лева. Подписката стартира още през юли, като тя уточни, че вече са събрани над 200 000 подписа. Предстои утре тя да бъде внесена в парламента. Беше уточнено, че ще имат около два месеца за обработка и преглеждане на подписите.