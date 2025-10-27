НА ЖИВО
      вторник, 28.10.25
          Русия и Венецуела подписаха стратегическо партньорство за разширяване на сътрудничеството в енергетиката, минното дело и сигурността

          Снимка: iStock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Русия и Венецуела официално сключиха стратегическо партньорство, целящо да разшири сътрудничеството в ключови области като енергетиката, минното дело, транспорта и сигурността. Споразумението бе подписано от президента на Русия Владимир Путин, който го обяви за влязло в сила, съобщи държавната информационна агенция ТАСС.

          „Споразумението издига руско-венецуелските отношения на принципно ново ниво и обхваща всички важни области на двустранното сътрудничество“, заяви Вячеслав Володин, председател на руския парламент.

          Партньорството беше обсъдено по време на визитата на венецуелския президент Николас Мадуро в Москва през май, когато двамата лидери се съгласиха да продължат усилията за засилване на двустранните отношения.

          В момента правителството на Мадуро в Каракас е под силен натиск от Вашингтон, който обвинява президента в участие в трафик на наркотици. САЩ дори предложиха награда от 50 милиона долара за ареста на Мадуро.

          През последните седмици американските сили край бреговете на Венецуела атакуваха лодки, заподозрени в контрабанда на наркотици към САЩ. В отговор на тези действия, Мадуро наскоро предупреди срещу директна военна намеса на САЩ и заяви, че Тръмп измисля война срещу него.

          „Заедно с Куба, Никарагуа и Китай, Русия е най-важният съюзник на Венецуела“, подчерта още Мадуро.

