      вторник, 28.10.25
          Война

          Русия плаши САЩ с ракетата „Буревестник

          The New York Times съобщава, че руската крилата ракета „Буревестник“ е създадена като отговор на американския проект за противоракетна отбрана „Златен купол“, обявен още по времето на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.

          „Появата на подобно оръжие подкопава самата идея за ПРО на САЩ и предизвиква сериозно безпокойство в НАТО,“ отбелязва изданието.

          По данни на NYT, Русия е започнала работа по „Буревестник“ още в началото на 2000-те години, след излизането на Вашингтон от Договора за ПРО от 1972 г. За първи път президентът на Русия представи ракетата през 2018 г. като асиметричен отговор на американския опит да изгради „непробиваем ракетен щит“.

          Експертите подчертават, че ядрената енергийна установка на „Буревестник“ ѝ позволява да остава във въздуха многократно по-дълго от обикновените крилати ракети и да заобикаля всяка многостепенна система за противоракетна отбрана.

          „Това е миниатюрен летящ Чернобил,“ коментира пред изданието експертът по ядрено неразпространение Джефри Люис.
          „Това е крайно тревожно развитие — още едно „научнофантастично“ оръжие, което дестабилизира стратегическия баланс и трудно се вписва в системите за контрол над въоръженията.“

          The New York Times отбелязва, че успешните изпитания на „Буревестник“ са първият силен сигнал на ядрено сдържане след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Според анализа, посланието на Москва е насочено не толкова към Европа, колкото директно към Вашингтон.

          48 КОМЕНТАРА

          1. Николай Тодоров то бива да си олигофрен .. как е оцеляло това племе нещастно 1300 г цяла загадка ми е

          3. Николай Тодоров Кого призовавате да удари? За кои евреи говорите?
            И давате ли си сметка, че ако едните ударят, другите ще отвърнат и “ киното ще свърши“?

          7. нещо са се навъдили много тъпи селски русороби. На всичкото отгоре ходя и се снимат из Европа…

          10. Ако въобще излети… 😅 и много интересно как точно по време на война и точно когато Русия е в най-лошо икономически, показва нова ракета 😅🥴

            • Матрьошкин Това е интересно, наистина. Как по време на война и пълна разруха на икономика и све 404 си купуват 100 самолета „Грипен“ и произвежда дрони? Интересно що не си задавате този въпрос?

              • Ivan Krumov Много са ти измили мозъка !!! Имат желание да им купят и подарят 150 „Грипен“ ! 😎Ама спонсорите и те нямат пари а шведите искат кеш !!! Решиха да гепят 500 млрд.$ руски активи в банките ! Белгия се опълчи- и там не стана !!! 🤮Обади се като пристигнат „Томахавките“ и „Грипените“! 😆

              • Стойчо Йосифов Не е измит, а промит….признавам си. Три основни и четири бустера, какво да ти кажа. Лека вечер.

            • Матрьошкин путин лити каза чеее в лошо състояние или вярваш на еврофашагите. Малоумник прост

          14. Тъкмо си мислеха, че е дошло в име да ударят Русия с ядрено оръжие и Путин извади Буревестник…
            Буревестникът предупреждава, че идва буря! Такава буря, че на земята няма да останат дори бактериите и вирусите!
            И сега горкият запад ще се наложи да отложат атаката да по-добри времена. А ресурсите на Украйна и Русия ще се наложи да купуват, защото без тези ресурси, умират!

          19. може би трябва да ги буреизизвести? урагана Мелиса наближава! самолетите дето ще носят томахавките ще вземат да падат?! като бумеранги ще се връщат

              • Валя Маринова аз няма да загубя, но милите ни дечица. Борба за земя и надмощие всеки от нас ще си я вземе тези2 метра. Жалко ,няма разум на тази земя, има място за всички под слънцето, но….?????

