Русия плаши САЩ с ракетата „Буревестник

The New York Times съобщава, че руската крилата ракета „Буревестник“ е създадена като отговор на американския проект за противоракетна отбрана „Златен купол“, обявен още по времето на текущия президент на Америка Доналд Тръмп.
По данни на NYT, Русия е започнала работа по „Буревестник“ още в началото на 2000-те години, след излизането на Вашингтон от Договора за ПРО от 1972 г. За първи път президентът на Русия представи ракетата през 2018 г. като асиметричен отговор на американския опит да изгради „непробиваем ракетен щит“.
Експертите подчертават, че ядрената енергийна установка на „Буревестник“ ѝ позволява да остава във въздуха многократно по-дълго от обикновените крилати ракети и да заобикаля всяка многостепенна система за противоракетна отбрана.
The New York Times отбелязва, че успешните изпитания на „Буревестник“ са първият силен сигнал на ядрено сдържане след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Според анализа, посланието на Москва е насочено не толкова към Европа, колкото директно към Вашингтон.
