      понеделник, 27.10.25
          Русия вдига залога: послание към Вашингтон

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Русия предварително е уведомила Съединените щати за предстоящите учения на стратегическите ядрени сили. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руските медии.

          „Русия действа стриктно в рамките на двустранните споразумения със САЩ,“
          подчерта Рябков, уточнявайки, че подобни уведомления са част от установените механизми за прозрачност и доверие между двете страни.

          По думите му Москва продължава да настоява за възстановяване на парламентарните контакти с Вашингтон. Въпреки това, Рябков изрази позиция, че преди подновяването им трябва „да се извърви определен път“, включващ възстановяване на доверието и нормализиране на политическия диалог.

          Относно възобновяването на авиосъобщенията между Русия и САЩ, дипломатът заяви, че Москва очаква официален отговор от американската страна, но до момента няма напредък по темата.

          „По ситуацията около Венецуела Москва и Вашингтон не взаимодействат,“
          допълни Рябков, коментирайки липсата на координация между двете държави по международни въпроси.

          Според заместник-министъра, въпреки напрегнатите отношения, Русия остава отворена за диалог, стига той да се основава на взаимно уважение и равнопоставеност.

