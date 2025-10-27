Русия вдига залога: послание към Вашингтон

Русия предварително е уведомила Съединените щати за предстоящите учения на стратегическите ядрени сили. Това заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руските медии.
По думите му Москва продължава да настоява за възстановяване на парламентарните контакти с Вашингтон. Въпреки това, Рябков изрази позиция, че преди подновяването им трябва „да се извърви определен път“, включващ възстановяване на доверието и нормализиране на политическия диалог.
Относно възобновяването на авиосъобщенията между Русия и САЩ, дипломатът заяви, че Москва очаква официален отговор от американската страна, но до момента няма напредък по темата.
Според заместник-министъра, въпреки напрегнатите отношения, Русия остава отворена за диалог, стига той да се основава на взаимно уважение и равнопоставеност.
