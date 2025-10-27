Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи

Самолет, изчезнал по маршрута между Хепи Вали-Гус Бей (Нюфаундленд) и Гренландия, е бил открит без оцелели на борда, съобщи Naviair – датската държавна компания за управление на въздушното движение, цитирана от CBC News.

- Реклама -

Властите издирваха машината два дни, като се съсредоточиха върху планинския район Сермицияк, на около 15 км североизточно от столицата Нуук. Naviair потвърди, че пилотът – единственият човек на борда – е загинал.

„Мястото на катастрофата е локализирано, няма оцелели,“ се казва в съобщение на Naviair.

В събота издирването бе временно прекратено заради силно влошени метеорологични условия, но в неделя продължи по море с лодка.

Naviair уточнява, че самолетът е регистриран на американска компания и е летял от Канада към Гренландия. Близките на загиналия са уведомени, а разследването е поето от полицията.