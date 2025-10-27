НА ЖИВО
          Самолет катастрофира в Гренландия, издирването приключи

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Самолет, изчезнал по маршрута между Хепи Вали-Гус Бей (Нюфаундленд) и Гренландия, е бил открит без оцелели на борда, съобщи Naviair – датската държавна компания за управление на въздушното движение, цитирана от CBC News.

          Властите издирваха машината два дни, като се съсредоточиха върху планинския район Сермицияк, на около 15 км североизточно от столицата Нуук. Naviair потвърди, че пилотът – единственият човек на борда – е загинал.

          „Мястото на катастрофата е локализирано, няма оцелели,“ се казва в съобщение на Naviair.

          В събота издирването бе временно прекратено заради силно влошени метеорологични условия, но в неделя продължи по море с лодка.

          Naviair уточнява, че самолетът е регистриран на американска компания и е летял от Канада към Гренландия. Близките на загиналия са уведомени, а разследването е поето от полицията.

