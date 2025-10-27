НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение

          0
          14
          Снимка: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / REUTERS
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Съединените щати и Китай са постигнали „рамков консенсус“ по бъдещо търговско споразумение, съобщи китайският външен министър Ван Йи след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Малайзия, предаде АФП.

          „Чрез икономическите и търговските разговори в Куала Лумпур двете страни постигнаха рамков консенсус относно взаимни решения на настоящите неотложни икономически и търговски въпроси“, заяви Ван Йи.

          - Реклама -

          Двете страни уточняват детайлите по споразумението, свързани с митата и търговските бариери, като се очаква документът да бъде обсъден на 31 октомври по време на срещата между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

          Очаква се постигането на това споразумение да намали напрежението между двете най-големи икономики в света и да създаде по-предвидима среда за глобалната търговия.

          Съединените щати и Китай са постигнали „рамков консенсус“ по бъдещо търговско споразумение, съобщи китайският външен министър Ван Йи след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Малайзия, предаде АФП.

          „Чрез икономическите и търговските разговори в Куала Лумпур двете страни постигнаха рамков консенсус относно взаимни решения на настоящите неотложни икономически и търговски въпроси“, заяви Ван Йи.

          - Реклама -

          Двете страни уточняват детайлите по споразумението, свързани с митата и търговските бариери, като се очаква документът да бъде обсъден на 31 октомври по време на срещата между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.

          Очаква се постигането на това споразумение да намали напрежението между двете най-големи икономики в света и да създаде по-предвидима среда за глобалната търговия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Остри спорове: Тристранката не се разбра нито за почивките, нито за отпуските на родителите

          Никола Павлов -
          Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъжда четири законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесени от депутати на „Продължаваме промяната – Демократична България“...
          Общество

          БЕДСТВИЕ: Реките в София се вдигнаха с метър за часове

          Никола Павлов -
          Движението на автомобили и трамваи по бул. „Шипченски проход“ е напълно възстановено, съобщиха от Столичната община. Екипи в момента извършват почистване и измиване на...
          Наука и Технологии

          Сателитни кадри разкриха хиперзвуков самолет в Китай: СНИМКА

          Пламена Ганева -
          Последни сателитни изображения разкриха нов хиперзвуков военен самолет, разработван в Китай. Машината се отличава със силно стреловидни крила, характерни за конструкции, предназначени да достигат...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions