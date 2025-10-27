САЩ и Китай с рамков консенсус за търговско споразумение

Съединените щати и Китай са постигнали „рамков консенсус“ по бъдещо търговско споразумение, съобщи китайският външен министър Ван Йи след срещата си с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в Малайзия, предаде АФП.

„Чрез икономическите и търговските разговори в Куала Лумпур двете страни постигнаха рамков консенсус относно взаимни решения на настоящите неотложни икономически и търговски въпроси“, заяви Ван Йи.

Двете страни уточняват детайлите по споразумението, свързани с митата и търговските бариери, като се очаква документът да бъде обсъден на 31 октомври по време на срещата между президента Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.



Очаква се постигането на това споразумение да намали напрежението между двете най-големи икономики в света и да създаде по-предвидима среда за глобалната търговия.