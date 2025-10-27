НА ЖИВО
          САЩ и Венецуела – Напрежението ескалира

          Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела, след като Каракас осъди като „военна провокация“ съвместните военни учения на САЩ и Тринидад и Тобаго в Карибския регион.

          Правителството на президента Николас Мадуро твърди, че в района са били заловени наемници, подготвящи „операция под чужд флаг“, целяща дестабилизиране на страната.

          Изявлението идва на фона на засилено американско военно присъствие в Карибско море. Пентагонът разположи самолетоносача „Джералд Форд“, както и седем военни кораба в региона – официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена основно срещу венецуелски канали и мрежи, свързвани с режима на Мадуро.

          Президентът Доналд Тръмп вече потвърди, че е разрешил тайни операции на ЦРУ срещу режима в Каракас като част от стратегията си за натиск върху венецуелското правителство, обвинявано във връзки с наркотрафик и нарушения на човешките права.

          От началото на септември американските сили са извършили десет въздушни удара по плавателни съдове, представяни като част от мрежи за наркоконтрабанда. При тези атаки са загинали най-малко 43 души.

          Мадуро отрича обвиненията и заявява, че Вашингтон се опитва да го свали от власт, за да завладее венецуелските петролни залежи.

          Междувременно САЩ и Тринидад и Тобаго продължават ученията, които се провеждат от 26 до 30 октомври и включват морска, въздушна и наземна подготовка.

          Според официалните власти в „Порт ъф Спейн“, целта е укрепване на военното сътрудничество, повишаване на оперативната готовност и борба с транснационалната престъпност в региона.

          В Каракас обаче действията се възприемат като директен геополитически натиск. Според местните анализатори ученията имат и стратегическо измерение – демонстрация на сила, насочена към Венецуела, която от своя страна възприема случващото се като заплаха за националния си суверенитет.

          

          2 КОМЕНТАРА

          1. САЩ защо ще напада Венецуела? не плащат ли мита 50-60%? или петрола на Венецуела по качествен ли е от САЩсткият?

            • Не, просто САЩисаните имат принцип: нека първо изядем твоето, а след това всеки да си яде неговото…

