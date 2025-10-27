САЩ и Венецуела – Напрежението ескалира

Ескалира напрежението между Съединените щати и Венецуела, след като Каракас осъди като „военна провокация“ съвместните военни учения на САЩ и Тринидад и Тобаго в Карибския регион.
Правителството на президента Николас Мадуро твърди, че в района са били заловени наемници, подготвящи „операция под чужд флаг“, целяща дестабилизиране на страната.
Изявлението идва на фона на засилено американско военно присъствие в Карибско море. Пентагонът разположи самолетоносача „Джералд Форд“, както и седем военни кораба в региона – официално в рамките на операция срещу наркотрафика, насочена основно срещу венецуелски канали и мрежи, свързвани с режима на Мадуро.
От началото на септември американските сили са извършили десет въздушни удара по плавателни съдове, представяни като част от мрежи за наркоконтрабанда. При тези атаки са загинали най-малко 43 души.
Мадуро отрича обвиненията и заявява, че Вашингтон се опитва да го свали от власт, за да завладее венецуелските петролни залежи.
Междувременно САЩ и Тринидад и Тобаго продължават ученията, които се провеждат от 26 до 30 октомври и включват морска, въздушна и наземна подготовка.
Според официалните власти в „Порт ъф Спейн“, целта е укрепване на военното сътрудничество, повишаване на оперативната готовност и борба с транснационалната престъпност в региона.
В Каракас обаче действията се възприемат като директен геополитически натиск. Според местните анализатори ученията имат и стратегическо измерение – демонстрация на сила, насочена към Венецуела, която от своя страна възприема случващото се като заплаха за националния си суверенитет.
САЩ защо ще напада Венецуела? не плащат ли мита 50-60%? или петрола на Венецуела по качествен ли е от САЩсткият?
Не, просто САЩисаните имат принцип: нека първо изядем твоето, а след това всеки да си яде неговото…