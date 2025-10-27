Сателитни кадри разкриха хиперзвуков самолет в Китай: СНИМКА

Последни сателитни изображения разкриха нов хиперзвуков военен самолет, разработван в Китай. Машината се отличава със силно стреловидни крила, характерни за конструкции, предназначени да достигат скорости около Мах 5 — пет пъти скоростта на звука.

„Според експерти това е поредна стъпка в засилването на военните способности на Пекин в областта на хиперзвуковите технологии.„

Развитието се вписва в по-широката стратегия на Китай за усъвършенстване на въздушните и ракетните системи, които могат да преодолеят съществуващите системи за противоракетна отбрана и да засилят позициите на страната в глобалната надпревара по военни иновации.