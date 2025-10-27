НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда промяна в ползването на отпуска по бащинство (ВИДЕО)

          0
          55
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е сред основните теми, които ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на заседанието си днес от 15:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

          - Реклама -

          Законопроектът за изменения в Кодекса на труда е внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

          Според мотивите на вносителите, в момента бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът се ползва от датата на изписване на новороденото. Целта на новите промени е да се осигури по-голяма гъвкавост, като бащинският отпуск може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на семейството, в рамките на първата година след раждането.

          Тристранката не се разбра за минималната заплата (ВИДЕО) Тристранката не се разбра за минималната заплата (ВИДЕО)

          Съветът ще разгледа и предложение на Елисавета Белобрадова и група народни представители за промени в Кодекса на труда, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да може да се ползва почасово – например за водене или вземане на дете до 12 години от детска градина или училище.

          Правото ще се прилага не само за майката, но и за бащата, осиновителя, както и за лицата, на които е прехвърлено отглеждането на детето – включително баба или дядо.

          Сред обсъжданите точки ще бъде и предложението за отпадане на почивните понеделници, когато официален празник се пада в почивен ден. Законопроектът е внесен от Йордан Иванов и група народни представители.

          Друга точка в дневния ред е предложението на министъра на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, свързани с въвеждането на стандарти за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз.

          По-рано този месец социалните партньори не постигнаха съгласие по друга трудова инициатива – за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

          Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“ Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“

          Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е сред основните теми, които ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на заседанието си днес от 15:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

          - Реклама -

          Законопроектът за изменения в Кодекса на труда е внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

          Според мотивите на вносителите, в момента бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът се ползва от датата на изписване на новороденото. Целта на новите промени е да се осигури по-голяма гъвкавост, като бащинският отпуск може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на семейството, в рамките на първата година след раждането.

          Тристранката не се разбра за минималната заплата (ВИДЕО) Тристранката не се разбра за минималната заплата (ВИДЕО)

          Съветът ще разгледа и предложение на Елисавета Белобрадова и група народни представители за промени в Кодекса на труда, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да може да се ползва почасово – например за водене или вземане на дете до 12 години от детска градина или училище.

          Правото ще се прилага не само за майката, но и за бащата, осиновителя, както и за лицата, на които е прехвърлено отглеждането на детето – включително баба или дядо.

          Сред обсъжданите точки ще бъде и предложението за отпадане на почивните понеделници, когато официален празник се пада в почивен ден. Законопроектът е внесен от Йордан Иванов и група народни представители.

          Друга точка в дневния ред е предложението на министъра на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, свързани с въвеждането на стандарти за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз.

          По-рано този месец социалните партньори не постигнаха съгласие по друга трудова инициатива – за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

          Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“ Бизнесът зове държавата да замрази растежа на „твърде високите заплати“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Разширяват зоната за достъп за замърсяващи коли в София

          Георги Петров -
          От 1 декември в София влиза в сила разширената зона с ограничен достъп за най-замърсяващите автомобили, съобщи заместник-кметът по екология Надежда Бобчева. Мярката ще...
          Култура

          От последните минути: Мариан Бачев с първи коментар по големия скандал

          Никола Павлов -
          Министърът на културата Мариан Бачев излезе с официална позиция по повод информацията, свързана със задържането на Росен Белов, преподавател в Театрална работилница „Аркадия Фюжън...
          Правосъдие

          Прокуратурата с нови обвинения към Коцев, привика и пиарката му

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев ще се изправи пред нови обвинения, съобщава Mediapool. На разпит е привикана и пиарката на Коцев, докато самият той продължава...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions