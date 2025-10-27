Съветът за тристранно сътрудничество обсъжда промяна в ползването на отпуска по бащинство (ВИДЕО)

Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е сред основните теми, които ще разгледа Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на заседанието си днес от 15:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Законопроектът за изменения в Кодекса на труда е внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

Според мотивите на вносителите, в момента бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът се ползва от датата на изписване на новороденото. Целта на новите промени е да се осигури по-голяма гъвкавост, като бащинският отпуск може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на семейството, в рамките на първата година след раждането.

Съветът ще разгледа и предложение на Елисавета Белобрадова и група народни представители за промени в Кодекса на труда, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, да може да се ползва почасово – например за водене или вземане на дете до 12 години от детска градина или училище.

Правото ще се прилага не само за майката, но и за бащата, осиновителя, както и за лицата, на които е прехвърлено отглеждането на детето – включително баба или дядо.

Сред обсъжданите точки ще бъде и предложението за отпадане на почивните понеделници, когато официален празник се пада в почивен ден. Законопроектът е внесен от Йордан Иванов и група народни представители.

Друга точка в дневния ред е предложението на министъра на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда, свързани с въвеждането на стандарти за адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз.

По-рано този месец социалните партньори не постигнаха съгласие по друга трудова инициатива – за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.