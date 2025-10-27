Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък?

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция по повод ареста на актьора Росен Белов, като подчерта, че „действията на отделни лица, независимо от техния професионален статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност“.

„Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор," се казва в позицията.

От организацията подчертават, че не могат да коментират действията на актьора, докато тече следствието, поради презумпцията за невинност, но осъждат всякакви злоупотреби с власт и посегателства срещу българската култура.

Критика към Министерството на културата

„Доверието ни към Министерството на културата отдавна е свалено. Това е принципна позиция и няма пряка връзка с личните взаимоотношения на министъра на културата, както и с връзката му с частната театрална и преподавателска дейност, които се коментират в последните 48 часа,“ посочват от САБ.

Според тях липсата на диалог, непрозрачните управленски решения и заклеймяването на представители на творческите гилдии са сериозен проблем, който изисква реакция от всички политически сили.

„Действията на председателя на парламентарната група на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава,“ заявяват още от Съюза.

Призиви за действия и прозрачност

В позицията се отправят няколко конкретни искания:

Органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност и професионализъм при разследването, за да бъде установена обективната истина.

да проявят при разследването, за да бъде установена обективната истина. САБ ще внесе официално искане до министъра на вътрешните работи за информация относно хода на делото.

ще внесе за информация относно хода на делото. Ще бъде подадено допълнително искане до министър-председателя за проверка на възможни злоупотреби с власт и политическа намеса в Министерството на културата.

за проверка на в Министерството на културата. От организацията ще поискат и становище от Министерския съвет с въпроса: