Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък?

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция по повод ареста на актьора Росен Белов, като подчерта, че „действията на отделни лица, независимо от техния професионален статус и близостта им до висши държавни постове, не могат и не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност“.
От организацията подчертават, че не могат да коментират действията на актьора, докато тече следствието, поради презумпцията за невинност, но осъждат всякакви злоупотреби с власт и посегателства срещу българската култура.
Критика към Министерството на културата
Според тях липсата на диалог, непрозрачните управленски решения и заклеймяването на представители на творческите гилдии са сериозен проблем, който изисква реакция от всички политически сили.
Призиви за действия и прозрачност
В позицията се отправят няколко конкретни искания:
Органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност и професионализъм при разследването, за да бъде установена обективната истина.
САБ ще внесе официално искане до министъра на вътрешните работи за информация относно хода на делото.
Ще бъде подадено допълнително искане до министър-председателя за проверка на възможни злоупотреби с власт и политическа намеса в Министерството на културата.
От организацията ще поискат и становище от Министерския съвет с въпроса:
