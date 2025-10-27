Съюзът на артистите в България осъжда насилието и злоупотребите с власт, свързани с актьора Росен Белов

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция относно разследването на престъпление в София, свързано с актьора Росен Белов и неговото задържане по обвинения за принуда с оръжие. Актьорът, който е преподавател в театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“, е с мярка за задържане „домашен арест“.

„Съюзът на артистите в България се противопоставя по най-категоричен начин на всякакви прояви на насилие и посегателство срещу човешкото достойнство и живот. Такива действия са несъвместими с морала и етиката и не могат да бъдат толерирани, тъй като нанасят сериозна щета както на нашата професия, така и на целия културен сектор.“ - Реклама -

Съюзът подчертава, че не може да осъжда действията на актьора поради презумпцията за невинност, но категорично осъждат всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.

„Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.“

Също така, САБ изразява сериозно недоволство от действията на Министерството на културата и заявява, че доверие към министерството отдавна е свалено.

„Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за „врагове“ от страна на ръководството на Министерството са сериозен проблем, който рано или късно ще застане пред всички политически групи.“

Съюзът осъжда и действията на председателя на ПГ на ИТН, които според тях са крайно неприемливи за една европейска държава като България.

„Действията на Председателя на ПГ на ИТН, който реално управлява Министерството на културата, са крайно неприемливи за една европейска държава, каквато е България.“

В заключение, САБ призовава органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност и да установят обективната истина по случая. Те ще внесат официално искане за становище от Министъра на вътрешните работи относно хода на разследването и допълнително искане за проверка на злоупотребите с власт и намесата на председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.

„Наш ангажимент е да внесем в най-скоро време допълнително искане за проверка от страна на Министър-председателя за злоупотреби с власт и намесата на Председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.“

Съюзът заявява, че действията на отделни лица, независимо от тяхната професионална позиция, не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност в България.