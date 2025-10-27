Съюзът на артистите в България осъжда насилието и злоупотребите с власт, свързани с актьора Росен Белов

Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция относно разследването на престъпление в София, свързано с актьора Росен Белов и неговото задържане по обвинения за принуда с оръжие. Актьорът, който е преподавател в театралната школа „Аркадия Фюжън Арт“, е с мярка за задържане „домашен арест“.
Съюзът подчертава, че не може да осъжда действията на актьора поради презумпцията за невинност, но категорично осъждат всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура.
Също така, САБ изразява сериозно недоволство от действията на Министерството на културата и заявява, че доверие към министерството отдавна е свалено.
Съюзът осъжда и действията на председателя на ПГ на ИТН, които според тях са крайно неприемливи за една европейска държава като България.
В заключение, САБ призовава органите на реда и прокуратурата да проявят максимална отговорност и да установят обективната истина по случая. Те ще внесат официално искане за становище от Министъра на вътрешните работи относно хода на разследването и допълнително искане за проверка на злоупотребите с власт и намесата на председателя на ПГ на ИТН в дейността на Министерството на културата.
Съюзът заявява, че действията на отделни лица, независимо от тяхната професионална позиция, не трябва да хвърлят сянка върху цялата културна общност в България.
Искайте оставка на министър Бачев! След такъв публичен скандал е недопустимо да ръководи това министерство! Пазете децата си!.