Седем години чакане за справедливост: родители на загиналата Божидара отново на протест

Близки и приятели на 15-годишната Божидара, загинала при катастрофа, се събраха на протест пред Върховния касационен съд в София. Повече от седем години след трагедията, семейството ѝ все още очаква окончателна присъда за виновния шофьор.
- Реклама -
Днес е поредното заседание по делото, но близките се опасяват от ново отлагане, което може да доведе до изтичане на давността и до това виновният да остане ненаказан.
Семейството на момичето живее вече повече от седем години и пет месеца в очакване на справедливост. Пред ВКС родителите изразиха болка и разочарование от мудната съдебна система.
Бащата на Божидара, Данаил Тодоров, разказа за тежките години след инцидента:
Последното заседание на 19 септември било отложено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.
Огорчението на родителите е още по-дълбоко заради арогантното поведение на виновния шофьор, който никога не е поискал прошка. Майката си спомня, че при случайна среща в болницата, където е лекувана другата ѝ дъщеря, той дори се държал предизвикателно.
Семейството е убедено, че забавянето на делото се дължи на вратички в закона, които облагодетелстват престъпниците, а не жертвите.
Въпреки отчаянието, близките на Божидара продължават битката за справедливост, надявайки се присъдата да стане символ на промяна и отговорност на пътя.
Близки и приятели на 15-годишната Божидара, загинала при катастрофа, се събраха на протест пред Върховния касационен съд в София. Повече от седем години след трагедията, семейството ѝ все още очаква окончателна присъда за виновния шофьор.
- Реклама -
Днес е поредното заседание по делото, но близките се опасяват от ново отлагане, което може да доведе до изтичане на давността и до това виновният да остане ненаказан.
Семейството на момичето живее вече повече от седем години и пет месеца в очакване на справедливост. Пред ВКС родителите изразиха болка и разочарование от мудната съдебна система.
Бащата на Божидара, Данаил Тодоров, разказа за тежките години след инцидента:
Последното заседание на 19 септември било отложено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.
Огорчението на родителите е още по-дълбоко заради арогантното поведение на виновния шофьор, който никога не е поискал прошка. Майката си спомня, че при случайна среща в болницата, където е лекувана другата ѝ дъщеря, той дори се държал предизвикателно.
Семейството е убедено, че забавянето на делото се дължи на вратички в закона, които облагодетелстват престъпниците, а не жертвите.
Въпреки отчаянието, близките на Божидара продължават битката за справедливост, надявайки се присъдата да стане символ на промяна и отговорност на пътя.
Справедливост само от Господ Бог АЛАНИЛ господар на вселената и създател на човека