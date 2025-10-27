НА ЖИВО
          Седем години чакане за справедливост: родители на загиналата Божидара отново на протест

          Близки и приятели на 15-годишната Божидара, загинала при катастрофа, се събраха на протест пред Върховния касационен съд в София. Повече от седем години след трагедията, семейството ѝ все още очаква окончателна присъда за виновния шофьор.

          Днес е поредното заседание по делото, но близките се опасяват от ново отлагане, което може да доведе до изтичане на давността и до това виновният да остане ненаказан.

          „Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина. Ако го върнат пак в Пловдив, ще подминем 10-те години. Това е нелепо“, каза през сълзи майката на Божидара.

          Семейството на момичето живее вече повече от седем години и пет месеца в очакване на справедливост. Пред ВКС родителите изразиха болка и разочарование от мудната съдебна система.

          Бащата на Божидара, Данаил Тодоров, разказа за тежките години след инцидента:

          „Едното ми дете е в гроба, другото ми напусна държавата, защото видя какво стана. Третото ще го принудя и него да се махне. Това не е държава, това не е майка-държава. Тя е мащеха – тя ни мачка, тя ни убива.“

          Последното заседание на 19 септември било отложено, тъй като обвиняемият нямал адвокат. Съдът му назначил служебен защитник, въпреки неговото нежелание.

          Огорчението на родителите е още по-дълбоко заради арогантното поведение на виновния шофьор, който никога не е поискал прошка. Майката си спомня, че при случайна среща в болницата, където е лекувана другата ѝ дъщеря, той дори се държал предизвикателно.

          „Доживотна да му дадат, тя няма да се върне, но трябва да се даде такава справедлива присъда, че да е за назидание на другите убийци“, заяви бащата.

          Семейството е убедено, че забавянето на делото се дължи на вратички в закона, които облагодетелстват престъпниците, а не жертвите.

          Въпреки отчаянието, близките на Божидара продължават битката за справедливост, надявайки се присъдата да стане символ на промяна и отговорност на пътя.

          1 коментар

          1. Справедливост само от Господ Бог АЛАНИЛ господар на вселената и създател на човека

