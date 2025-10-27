Шпионаж, арести и напрежение: Турция на ръба

В Турция напрежението между властта и опозицията се изостря след ново обвинение в шпионаж срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Съд в Истанбул издаде постановление за арест на Имамоглу, журналиста Мердан Янарда и ръководителя на предизборната му кампания Неджати Йозкан, съобщава „Бианет“.
Обвиненията са част от разследване, водено от Главната прокуратура на Истанбул, което твърди, че тримата са замесени в шпионска дейност, свързана с изтичане на данни към чужди агенти.
Журналистът Мердан Янарда бе задържан на 24 октомври, след което държавен надзорник пое контрола над опозиционната телевизия „Теле 1“, където той беше главен редактор. Имамоглу и Йозкан вече бяха в предварителен арест от март, във връзка с мащабно разследване за корупция в Столичната община на Истанбул, управлявана от опозицията.
След шест часа разпити, съдът уважи искането на прокуратурата и разпореди тримата да останат в ареста.
Според обвинението, Йозкан е поддържал контакт с консултанта по киберсигурност Хюсеин Гюн, арестуван през юли по обвинения в шпионаж. Прокуратурата твърди, че Гюн е събирал лични данни на граждани и ги е споделял с чужди агенти от Великобритания и Израел.
И тримата обвиняеми отричат обвиненията. Имамоглу заяви, че не е знаел за кореспонденцията между останалите, а Йозкан и Янарда подчертаха, че нямат участие в никакви шпионски действия.
От своя страна правителството настоява, че действията са основани на конкретни доказателства и свидетелски показания.
Шпионаж за Великобритания и Израел! това е сериозно! значи и те си имат Грозниковци! Браво на Ердоган че води борба с плужеци
Горното мнение е лично и не ангажира никого лично и партийно.
Турция, Русия, Китай, Венецуела и Северна Корея никога не се стремят, нито се опитват да изградят демокрация. За тях тази дума е неразбираема и неприложима. Властимащите в тези страни с уж лев уклон в политиката, а пълни с диктатори и милиардери са толкова отдалечени от народите си прилагайки системно полицейски репресии към опозициите в техните страни. Управляващите начело с Русия, Китай и Северна Корея не са спирали да работят изцяло за себе си, като усъвършенстват непрекъснато военните си арсенали.
Тези диктаторски управления на посочените страни се обогатяват до извратеност и те винаги ще бъдат в ущърб на народите си. Думите демокрация в тези страни са непонятни за бедните поданици в посочените техни народи. Репресиите в Турция, Русия, Китай и Северна Корея към опозиционерите в техните страни включват изтребление, което е показателно от години и се декларира, като либерална демокрация. Такива страни не трябва да се оставят да се развиват, а да се обезглавят и да се коригират в истинска демокрация. Дори най лошият капитализъм е по добър от най хуманният по замисъл социализъм и комунизъм.