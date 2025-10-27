НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Шпионаж, арести и напрежение: Турция на ръба

          3
          437
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          В Турция напрежението между властта и опозицията се изостря след ново обвинение в шпионаж срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Съд в Истанбул издаде постановление за арест на Имамоглу, журналиста Мердан Янарда и ръководителя на предизборната му кампания Неджати Йозкан, съобщава „Бианет“.

          - Реклама -

          Обвиненията са част от разследване, водено от Главната прокуратура на Истанбул, което твърди, че тримата са замесени в шпионска дейност, свързана с изтичане на данни към чужди агенти.

          „Това е продължение на преврата срещу опозицията,“ заяви лидерът на Народнорепубликанската партия (РНП) Йозгюр Йозел, който организира митинг пред съда на 26 октомври.

          Журналистът Мердан Янарда бе задържан на 24 октомври, след което държавен надзорник пое контрола над опозиционната телевизия „Теле 1“, където той беше главен редактор. Имамоглу и Йозкан вече бяха в предварителен арест от март, във връзка с мащабно разследване за корупция в Столичната община на Истанбул, управлявана от опозицията.

          След шест часа разпити, съдът уважи искането на прокуратурата и разпореди тримата да останат в ареста.

          Според обвинението, Йозкан е поддържал контакт с консултанта по киберсигурност Хюсеин Гюн, арестуван през юли по обвинения в шпионаж. Прокуратурата твърди, че Гюн е събирал лични данни на граждани и ги е споделял с чужди агенти от Великобритания и Израел.

          И тримата обвиняеми отричат обвиненията. Имамоглу заяви, че не е знаел за кореспонденцията между останалите, а Йозкан и Янарда подчертаха, че нямат участие в никакви шпионски действия.

          „Това е политическо отмъщение,“ коментират представители на опозицията, свързвайки арестите с загубите на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на местните избори през 2024 г.

          От своя страна правителството настоява, че действията са основани на конкретни доказателства и свидетелски показания.

          В Турция напрежението между властта и опозицията се изостря след ново обвинение в шпионаж срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Съд в Истанбул издаде постановление за арест на Имамоглу, журналиста Мердан Янарда и ръководителя на предизборната му кампания Неджати Йозкан, съобщава „Бианет“.

          - Реклама -

          Обвиненията са част от разследване, водено от Главната прокуратура на Истанбул, което твърди, че тримата са замесени в шпионска дейност, свързана с изтичане на данни към чужди агенти.

          „Това е продължение на преврата срещу опозицията,“ заяви лидерът на Народнорепубликанската партия (РНП) Йозгюр Йозел, който организира митинг пред съда на 26 октомври.

          Журналистът Мердан Янарда бе задържан на 24 октомври, след което държавен надзорник пое контрола над опозиционната телевизия „Теле 1“, където той беше главен редактор. Имамоглу и Йозкан вече бяха в предварителен арест от март, във връзка с мащабно разследване за корупция в Столичната община на Истанбул, управлявана от опозицията.

          След шест часа разпити, съдът уважи искането на прокуратурата и разпореди тримата да останат в ареста.

          Според обвинението, Йозкан е поддържал контакт с консултанта по киберсигурност Хюсеин Гюн, арестуван през юли по обвинения в шпионаж. Прокуратурата твърди, че Гюн е събирал лични данни на граждани и ги е споделял с чужди агенти от Великобритания и Израел.

          И тримата обвиняеми отричат обвиненията. Имамоглу заяви, че не е знаел за кореспонденцията между останалите, а Йозкан и Янарда подчертаха, че нямат участие в никакви шпионски действия.

          „Това е политическо отмъщение,“ коментират представители на опозицията, свързвайки арестите с загубите на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на местните избори през 2024 г.

          От своя страна правителството настоява, че действията са основани на конкретни доказателства и свидетелски показания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси карибския остров Гваделупа

          Георги Петров -
          Земетресение с магнитуд 6,5 удари край бреговете на френската отвъдморска територия Гваделупа, съобщи Американската геоложка служба (USGS). Засега няма данни за жертви или сериозни...
          Други

          Безстрашна котка пропътува 160 км върху микробус

          Пламена Ганева -
          Историята на един котарак от Китанинг, Пенсилвания, се превърна в сензация, след като той изминал 160 километра върху покрива на семеен микробус. Семейство Денардо се...
          Война

          Норвегия: Русия тества ядрената ракета „Буревестник“ от Нова земя

          Георги Петров -
          Норвежкото военно разузнаване потвърди, че Русия е извършила пробен пуск на своята нова крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“, съобщава Ройтерс „Можем да потвърдим, че...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Шпионаж за Великобритания и Израел! това е сериозно! значи и те си имат Грозниковци! Браво на Ердоган че води борба с плужеци

          3. Турция, Русия, Китай, Венецуела и Северна Корея никога не се стремят, нито се опитват да изградят демокрация. За тях тази дума е неразбираема и неприложима. Властимащите в тези страни с уж лев уклон в политиката, а пълни с диктатори и милиардери са толкова отдалечени от народите си прилагайки системно полицейски репресии към опозициите в техните страни. Управляващите начело с Русия, Китай и Северна Корея не са спирали да работят изцяло за себе си, като усъвършенстват непрекъснато военните си арсенали.
            Тези диктаторски управления на посочените страни се обогатяват до извратеност и те винаги ще бъдат в ущърб на народите си. Думите демокрация в тези страни са непонятни за бедните поданици в посочените техни народи. Репресиите в Турция, Русия, Китай и Северна Корея към опозиционерите в техните страни включват изтребление, което е показателно от години и се декларира, като либерална демокрация. Такива страни не трябва да се оставят да се развиват, а да се обезглавят и да се коригират в истинска демокрация. Дори най лошият капитализъм е по добър от най хуманният по замисъл социализъм и комунизъм.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions