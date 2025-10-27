Шпионаж, арести и напрежение: Турция на ръба

В Турция напрежението между властта и опозицията се изостря след ново обвинение в шпионаж срещу кмета на Истанбул Екрем Имамоглу. Съд в Истанбул издаде постановление за арест на Имамоглу, журналиста Мердан Янарда и ръководителя на предизборната му кампания Неджати Йозкан, съобщава „Бианет“.

Обвиненията са част от разследване, водено от Главната прокуратура на Истанбул, което твърди, че тримата са замесени в шпионска дейност, свързана с изтичане на данни към чужди агенти.

„Това е продължение на преврата срещу опозицията,“ заяви лидерът на Народнорепубликанската партия (РНП) Йозгюр Йозел, който организира митинг пред съда на 26 октомври.

Журналистът Мердан Янарда бе задържан на 24 октомври, след което държавен надзорник пое контрола над опозиционната телевизия „Теле 1“, където той беше главен редактор. Имамоглу и Йозкан вече бяха в предварителен арест от март, във връзка с мащабно разследване за корупция в Столичната община на Истанбул, управлявана от опозицията.

След шест часа разпити, съдът уважи искането на прокуратурата и разпореди тримата да останат в ареста.

Според обвинението, Йозкан е поддържал контакт с консултанта по киберсигурност Хюсеин Гюн, арестуван през юли по обвинения в шпионаж. Прокуратурата твърди, че Гюн е събирал лични данни на граждани и ги е споделял с чужди агенти от Великобритания и Израел.

И тримата обвиняеми отричат обвиненията. Имамоглу заяви, че не е знаел за кореспонденцията между останалите, а Йозкан и Янарда подчертаха, че нямат участие в никакви шпионски действия.

„Това е политическо отмъщение,“ коментират представители на опозицията, свързвайки арестите с загубите на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на местните избори през 2024 г.

От своя страна правителството настоява, че действията са основани на конкретни доказателства и свидетелски показания.