      понеделник, 27.10.25
          Ще има ли среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще?

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Южнокорейският президентски съветник по въпросите на сигурността О Хюн-джу заяви, че не очаква среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в близко бъдеще, съобщи Ройтерс.

          САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун

          Заместник-директорът по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея уточни пред журналисти, че няма конкретна информация относно подобна среща, въпреки медийните спекулации, че двамата лидери може да се срещнат по време на визитата на Тръмп в Азия.

          Ким Чен Ун иска преговори с Тръмп – той също е разочарован от Путин Ким Чен Ун иска преговори с Тръмп – той също е разочарован от Путин

          Американският президент отпътува от Малайзия за Япония, след което ще посети Южна Корея. Това е първата му обиколка в региона, откакто започна вторият му президентски мандат.

          САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун САЩ обмислят нова среща между Доналд Тръмп и Ким Чен Ун

          Ким Чен Ун иска преговори с Тръмп – той също е разочарован от Путин Ким Чен Ун иска преговори с Тръмп – той също е разочарован от Путин

