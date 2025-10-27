Ще има ли среща между Тръмп и Ким в близко бъдеще?

Южнокорейският президентски съветник по въпросите на сигурността О Хюн-джу заяви, че не очаква среща между американския президент Доналд Тръмп и севернокорейския лидер Ким Чен-ун в близко бъдеще, съобщи Ройтерс.

- Реклама -

Заместник-директорът по националната сигурност в президентската канцелария на Южна Корея уточни пред журналисти, че няма конкретна информация относно подобна среща, въпреки медийните спекулации, че двамата лидери може да се срещнат по време на визитата на Тръмп в Азия.

Американският президент отпътува от Малайзия за Япония, след което ще посети Южна Корея. Това е първата му обиколка в региона, откакто започна вторият му президентски мандат.