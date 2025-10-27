„Сиромашко лято“ в края на октомври

Слънце и топлина след Димитровден: идва „сиромашкото лято“

Краят на октомври и първите дни на ноември ще ни поднесат истински есенен подарък – „сиромашко“ или „циганско“ лято. Страната ще попадне под влиянието на зона с високо атмосферно налягане, далеч от активни циклони. Това означава – сутрешни мъгли, повече слънце следобед и температури над обичайните за сезона.

Дъжд и вятър в началото на седмицата

След Димитровден времето ще започне с малко капризи. Понеделник ще е облачен и дъждовен, особено преди обяд. По преминаващия студен атмосферен фронт валежите ще спират постепенно – още към обяд в Западна България, а до вечерта и в останалите райони. Следобед в Югоизтока и по Черноморието се очакват временно интензивни валежи.

Вторник също няма да мине без дъжд – ново смущение ще премине от запад на изток, като валежи ще има в Стара планина и Южна България. В най-високите планински пояси за кратко ще завали и обилен сняг.

И двата дни ще са ветровити, с пориви от северозапад. Сутрешните температури ще се движат около 0–10 градуса, а дневните – между 12 и 17 градуса.

Слънчево затишие и есенни мъгли

От сряда нататък времето ще се успокои – валежи не се очакват. Рано сутринта на места в Западна и Централна България ще има условия за слана, но денят ще е слънчев.

В четвъртък, петък и събота облаците ще бъдат високи и редки, а неделята отново ще е преобладаващо слънчева. Ще има предпоставки за мъгли в ниските райони, край водоеми и в котловини.

Температурите през деня ще се повишават – между 15 и 20 градуса до сряда, а след това с още 3–4 пункта нагоре.

Ноември започва с топло настроение

Първата пълна ноемврийска седмица ще бъде по-топла от обичайното – с дневни пикове до 23–24 градуса в началото и между 13 и 18 градуса към края на периода. Сутрините ще са мъгливи, но следобедите – с повече слънце и есенно очарование.

Ранните прогнози подсказват, че около 10 ноември може да се развие циклон с дъжд и по-силни ветрове, който ще сложи край на топлия период.