Скандал в кикбокса: България загуби Световно първенство

След първоначално дадена подкрепа и спечелено домакинство за Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 години, което трябваше да се проведе в Пловдив през август 2026 г., председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов изненадващо се отказа от ангажимента си, нанасяйки удар върху имиджа на страната ни.

Само преди 12 дни Димов бе заявил, че домакинството е „възможно благодарение на синхрона между Конфедерацията, Община Пловдив и промоутърите“. След положителна инспекция от Световната федерация (WAKO) всичко изглеждало уредено.

„Как допреди седмица имахме одобрение, а сега нямаме? Това е абсурдна ситуация,“ заяви Деница Миленкова от клуб Star Team на пресконференция в БТА.

Заедно с колегата си Иван Георгиев тя разкри, че решението на Димов е в ущърб на българския спорт, въпреки подкрепата на министъра на младежта и спорта Иван Пешев и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

„Президентът на WAKO Рой Бейкър е изключително разочарован. Ако цената е личното его на Галин Димов – много жалко,“ коментира Георгиев.

С писмо от 17 септември, Бейкър уведомява, че сред кандидатите България е била препоръчана за домакин на Световното първенство 2026, изпреварвайки Гърция, Италия и Сърбия.

Промоутърите от Star Team и Bultras Fighting напомниха, че без участието на Конфедерацията не може да има домакинство, но и обратното е вярно – без промоутърите няма организация.

„Безвъзвратно късно е да се поправи стореното зло, но ще продължим да се борим за децата и спорта,“ заявиха те.

Организаторите добавиха, че нямат контакт с Галин Димов от седмица, а към клубовете е било изпратено предупреждение да „внимават какво правят“ след решението за отстраняване на Star Team от подготовката на първенството.