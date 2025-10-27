НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Скандал в кикбокса: България загуби Световно първенство

          0
          48
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          След първоначално дадена подкрепа и спечелено домакинство за Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 години, което трябваше да се проведе в Пловдив през август 2026 г., председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов изненадващо се отказа от ангажимента си, нанасяйки удар върху имиджа на страната ни.

          - Реклама -

          Само преди 12 дни Димов бе заявил, че домакинството е „възможно благодарение на синхрона между Конфедерацията, Община Пловдив и промоутърите“. След положителна инспекция от Световната федерация (WAKO) всичко изглеждало уредено.

          „Как допреди седмица имахме одобрение, а сега нямаме? Това е абсурдна ситуация,“ заяви Деница Миленкова от клуб Star Team на пресконференция в БТА.

          Заедно с колегата си Иван Георгиев тя разкри, че решението на Димов е в ущърб на българския спорт, въпреки подкрепата на министъра на младежта и спорта Иван Пешев и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

          „Президентът на WAKO Рой Бейкър е изключително разочарован. Ако цената е личното его на Галин Димов – много жалко,“ коментира Георгиев.

          С писмо от 17 септември, Бейкър уведомява, че сред кандидатите България е била препоръчана за домакин на Световното първенство 2026, изпреварвайки Гърция, Италия и Сърбия.

          Промоутърите от Star Team и Bultras Fighting напомниха, че без участието на Конфедерацията не може да има домакинство, но и обратното е вярно – без промоутърите няма организация.

          „Безвъзвратно късно е да се поправи стореното зло, но ще продължим да се борим за децата и спорта,“ заявиха те.

          Организаторите добавиха, че нямат контакт с Галин Димов от седмица, а към клубовете е било изпратено предупреждение да „внимават какво правят“ след решението за отстраняване на Star Team от подготовката на първенството.

          След първоначално дадена подкрепа и спечелено домакинство за Световното първенство по кикбокс за деца, кадети и юноши до 19 години, което трябваше да се проведе в Пловдив през август 2026 г., председателят на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов изненадващо се отказа от ангажимента си, нанасяйки удар върху имиджа на страната ни.

          - Реклама -

          Само преди 12 дни Димов бе заявил, че домакинството е „възможно благодарение на синхрона между Конфедерацията, Община Пловдив и промоутърите“. След положителна инспекция от Световната федерация (WAKO) всичко изглеждало уредено.

          „Как допреди седмица имахме одобрение, а сега нямаме? Това е абсурдна ситуация,“ заяви Деница Миленкова от клуб Star Team на пресконференция в БТА.

          Заедно с колегата си Иван Георгиев тя разкри, че решението на Димов е в ущърб на българския спорт, въпреки подкрепата на министъра на младежта и спорта Иван Пешев и кмета на Пловдив Костадин Димитров.

          „Президентът на WAKO Рой Бейкър е изключително разочарован. Ако цената е личното его на Галин Димов – много жалко,“ коментира Георгиев.

          С писмо от 17 септември, Бейкър уведомява, че сред кандидатите България е била препоръчана за домакин на Световното първенство 2026, изпреварвайки Гърция, Италия и Сърбия.

          Промоутърите от Star Team и Bultras Fighting напомниха, че без участието на Конфедерацията не може да има домакинство, но и обратното е вярно – без промоутърите няма организация.

          „Безвъзвратно късно е да се поправи стореното зло, но ще продължим да се борим за децата и спорта,“ заявиха те.

          Организаторите добавиха, че нямат контакт с Галин Димов от седмица, а към клубовете е било изпратено предупреждение да „внимават какво правят“ след решението за отстраняване на Star Team от подготовката на първенството.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          ЦСКА 1948 излъга Лудогорец в сензационен мач 

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА 1948 надделя над Лудогорец с 5:4 в невероятен спектакъл от 13-ия кръг на efbet Лига, изигран на стадион „Бистрица“ в полите на Витоша....
          Политика

          Атанас Радев: Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите

          Златина Петкова -
          "Управляващите да кажат, че трябва да се затягат коланите. Следва да се намалят някои социални разходи" Това каза политологът Атанас Радев, който беше гост в...
          Култура

          Съюзът на артистите след мегаскандала: Как продължава културата от днес нататък?

          Никола Павлов -
          Съюзът на артистите в България (САБ) излезе с официална позиция по повод ареста на актьора Росен Белов, като подчерта, че „действията на отделни лица,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions