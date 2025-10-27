Скандал в Молдова: новият премиер с офшорки

Президентът на Молдова Мая Санду възложи на Александру Мунтяну да състави ново правителство, два дни след първото заседание на новия парламент, след като премиерът Дорин Речан подаде оставка по „лични причини“.

Макар и ново лице в политиката, 61-годишният бизнесмен и президент на Френския алианс на Молдова е получил подкрепата на управляващата Партия за действие и солидарност (PAS), която има 55 от 101 депутатски места.

Мунтяну, който се определя като „проевропейски реформатор“, заяви, че мисията му е да „въведе Молдова в ЕС до 2028 г.“. Но миналото му поражда сериозни съмнения.

Разследване на „RISE Moldova“, базирано на документите от „Досиетата Пандора“, разкрива, че Мунтяну е бил собственик на пет офшорни компании, регистрирани на Британските Вирджински острови – известен данъчен рай.

„Компаниите ми бяха законни и ликвидирани около 2019 г. Използването на юрисдикции с преференциален данъчен режим е нормална международна практика,“ защити се Мунтяну във „Фейсбук“.

Сред фирмите, посочени в разследването, са Dragon Global Advisors, Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited и Reyfield Finance Limited. В създаването им участвал и кипърският адвокат Христодулос Василиадес, известен с връзки с руския олигарх Алишер Усманов.

„Прекратих отношенията си с него веднага щом научих за връзките му с руски олигарси,“ уверява бъдещият премиер.

Мунтяну има американско и румънско гражданство, живее в Букурещ и е носител на френския орден „Почетен легион“. Той признава, че е „възхитен от американските ценности“, където живеят двамата му сина.

Опозицията в парламента, ориентирана към Кремъл, го обвинява, че е прекалено близък със САЩ и Франция. Политическите му опоненти припомнят и участието му в събитие в Кишинев с Еманюел Макрон, Фридрих Мерц и Доналд Туск, което те определят като „символ на външна зависимост“.

„Да, имах възможност да се срещна с тях, но това беше културно събитие, не политическа среща,“ каза Мунтяну пред TV8.

Предстои парламентът да одобри състава на новия кабинет, който вече е под засилен обществен и медиен контрол, на фона на подозрения за офшорни връзки и конфликт на интереси.