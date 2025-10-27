НА ЖИВО
          След Ботев Пловдив и Берое също получи забрана за трансфери от ФИФА

          Ако двата клуба се издължат по загубените дела, то забраната за картотекиране на нови играчи ще им бъде вдигната до няколко дни

          Снимка: www.facebook.com/pfcberoeok?locale=bg_BG
          Футболният Берое е отнесъл забрана за трансфери. Това става ясно от сайта на ФИФА, който е наказал сурово и Ботев Пловдив. За наказанието по „канарите“ признаха от клуба и дори разкриха за каква непогасена сума точно става въпрос.

          На този етап липсват подобни подробности за ситуацията с Берое. Публичната информация гласи, че заралии не могат да регистрират нови състезатели в следващите три трансферни периода. Същата санкция е и за пловдивчани.

          Ако двата клуба се издължат по загубените дела във ФИФА, то забраната за картотекиране на нови играчи ще им бъде вдигната до няколко дни.

