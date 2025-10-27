НА ЖИВО
          След пет години пауза: Възстановени са директните полети между Индия и Китай

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Директните полети между Индия и Китай бяха възобновени повече от пет години след прекъсването им, съобщи Франс прес.

          Първият самолет, излетял от Колката, кацна тази сутрин местно време в Гуанджоу, с което се поставя нов етап в двустранните отношения и се изпраща сигнал за намаляване на напрежението между двата азиатски гиганта.

          Полетът беше осъществен от „ИндиГо“ – най-големият въздушен превозвач в Индия.

          Двете най-населени държави в света започнаха постепенно сближаване през последните месеци, след период на обтегнати отношения заради военния сблъсък в Хималаите през 2020 г., който завърши със загинали войници от двете страни.

          Според изявление на индийското правителство, възстановяването на полетите ще „насърчи контактите между народите и ще подпомогне постепенното нормализиране на двустранния обмен“.

          Преди прекъсването си заради пандемията от COVID-19, между Индия и Китай са се осъществявали около 500 полета месечно, но те така и не бяха подновени след края на кризата.

          Сегашното затопляне на отношенията идва на фона на влошаване на връзките между Индия и САЩ. В края на август американският президент Доналд Тръмп наложи 50-процентни мита върху индийския внос, обвинявайки Делхи, че финансира руската война в Украйна, като купува петрол от Москва.

          От ноември ще бъдат възстановени и директните полети между Делхи и Шанхай, както и между Делхи и Гуанджоу, докато полетите до Хонконг не са били прекъсвани през последните години.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Китай Индия не ги мислете! в те са в БРИКС съюза на свободно развиващите се! ние сме феодална колония на ЕС на САЩъ и други фалит дерибей

          2. Кетай купува руски петрол и го дава на Индия .Даже Индия започна да купува в китайски юани и през китайска разплащателна система .

