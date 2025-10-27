Социалното министерство алармира: Десетки хиляди деца са родени от деца през последните години (ВИДЕО)

33 159 деца са родени от деца в България през последните десет години. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“.
Министърът подчерта, че повечето млади момичета, които раждат, не са посещавали училище, което води до порочен кръг на бедност и неграмотност.
Гуцанов беше категоричен, че явлението няма нищо общо с културна традиция, както някои се опитват да го представят:
Министърът уточни, че най-много случаи на ранни бракове и раждания се отчитат в Сливен, Бургас, Стара Загора и Пазарджик.
Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД)Теодора Иванова допълни, че през 2023 г. две 11-годишни момичета са родили, което по думите ѝ е „ужасно явление, което изисква незабавни мерки“.
Представителят на УНИЦЕФ за БългарияКристина де Бройн припомни, че всяка година 12 милиона момичета по света се омъжват преди да навършат 18 години.
Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето, като инициативата срещу ранните бракове е част от националната кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“
Татковците що не са по затворите?
Циг.ните ще ни подменят гарантирано от евреина Сорос, после ще ги насъскват срещу малцинството българи и е се гаврят с нас….