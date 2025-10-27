Социалното министерство алармира: Десетки хиляди деца са родени от деца през последните години (ВИДЕО)

33 159 деца са родени от деца в България през последните десет години. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на кръгла маса на тема „Превенция на детските/ранни бракове и случаи на ранни раждания“.

„Само през 2024 г. случаите са 2837. Това са стряскащи данни. Ранните бракове и ранните раждания са огромен проблем за страната ни," заяви Гуцанов.

Министърът подчерта, че повечето млади момичета, които раждат, не са посещавали училище, което води до порочен кръг на бедност и неграмотност.

„Как тези момичета ще възпитат децата си да ходят на училище, ако самите те не са учили? Ранното раждане обрича детето на бедност и липса на образование,“ посочи той.

Гуцанов беше категоричен, че явлението няма нищо общо с културна традиция, както някои се опитват да го представят:

„Това не е тяхна културна традиция, а безобразие и безумие, което сме длъжни да прекратим. Това няма място в XXI век,“ заяви той.

Министърът уточни, че най-много случаи на ранни бракове и раждания се отчитат в Сливен, Бургас, Стара Загора и Пазарджик.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) Теодора Иванова допълни, че през 2023 г. две 11-годишни момичета са родили, което по думите ѝ е „ужасно явление, което изисква незабавни мерки“.

„Необходимо е да променим обществените нагласи, но сме мотивирани да го направим,“ заяви Иванова.

Представителят на УНИЦЕФ за България Кристина де Бройн припомни, че всяка година 12 милиона момичета по света се омъжват преди да навършат 18 години.

„Ако не се предприемат мерки, до 2030 г. над 100 милиона момичета ще сключат брак,“ предупреди тя.

Форумът се организира от Държавната агенция за закрила на детето, като инициативата срещу ранните бракове е част от националната кампания срещу детското насилие „Бъди смел, бъди добър!“