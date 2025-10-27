Социалното министерство с мерки срещу детските бракове и раждания

Социалното министерство подготвя нов пакет от мерки срещу браковете в детска възраст и ражданията сред непълнолетни. Темата е част от по-широката кампания на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), насочена към ограничаване на насилието и агресията сред подрастващите.

Очаква се министър Борислав Гуцанов, заедно с експерти от различни социални институции, да представи официални данни за броя на ражданията сред малолетни и непълнолетни, както и кои области в страната се очертават като най-засегнати от явлението, познато още като „деца раждат деца“.

Фокус на обсъждането ще бъде и възможната връзка между ранните бракове, ражданията в детска възраст и проявите на агресия сред непълнолетните, както и начините за ограничаване на тези тенденции чрез по-добра координация между институциите и социалните служби