Сръбският президент Александар Вучич обсъди с МВФ ключови въпроси за енергийния сектор и Петролната индустрия на Сърбия

Президентът на Сърбия Александар Вучич съобщи, че е провел трудни разговори с Международния валутен фонд (МВФ), като основната тема е била Петролната индустрия на Сърбия (NIS), която, според него, представлява най-големия риск за страната. Вучич подчерта, че въпросът е от решаващо значение за бъдещето на Сърбия и че се очаква отговори по него до края на тази или началото на следващата седмица.

„Разговорите с МВФ са трудни, определено не лесни. За нас е важно те да потвърдят споразумението в четвъртък, а на 19 декември, на Свети Никола, главният им борд трябва да го утвърди във Вашингтон. Това е изключително важно за кредитния ни рейтинг и всичко останало. Рискът, най-големият, е NIS, и това е от решаващо значение за нас. Надявам се, че ще успеем да го прокараме правилно.“ - Реклама -

Вучич също така отбеляза, че ще проведе допълнителни консултации с руски, американски и европейски партньори, за да намери най-доброто решение относно настоящата енергийна ситуация в страната. Той добави, че има и други два рискови фактора, но те са контролируеми.

Президентът категорично опроверга слуховете, че хърватски компании ще поемат контрола върху NIS, уверявайки, че „това няма да се случи“ и че гражданите не трябва да се притесняват.

„Не са добри новини, но разговорите са полезни“, заяви Вучич по отношение на другите рискове.

Що се отнася до енергийния сектор, Вучич уточни, че с новата доставка на около 70 000 тона се осигурява покритие на нуждите на страната до 12 ноември, като рафинерията продължава да работи. Въпреки това, той предупреди за риск от вторични санкции срещу финансовите институции, за които е бил информиран от ръководителя на мисията на МВФ.

По-рано през деня Вучич проведе среща с представители на мисията на МВФ в Сърбия, водена от Анете Кьобе, за да обсъди текущите икономически тенденции, фискалната политика и приоритетите за реформи.