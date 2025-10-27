Стоянов:Имаме много работа, за да станем шампиони

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов коментира победата с 5:4 над Лудогорец от 13-ия кръг на първенството.

„Трябва да се фокусираме и към 5-те наши гола, и към 4-те гола, които ни вкараха. Силен мач за нашите момчета, можем само да им благодарим, но трябва да се възстановим, защото имаме 3 дни до следващия мач. Не искам да говоря, че сме готови за титлата, играем мач за мач, гоним победата.

Идеята беше да сме агресивни, да бием високо, направихме го 80-81 минути, една наша грешка съживи Лудогорец, който започна да играе. Не всеки ден можеш да вкараш 5 гола на шампиона. Не всеки може да играе като нас. Опитваме се да играем футбол, за да радваме хората на стадиона и пред телевизора.“

„Стремим се винаги да имаме динамика, стремим се да имаме добър отбор и колектив, който да е съперник на водещите отбори. Имаме много работа, за да станем шампиони.

Както казах, работим всеки ден, избистряме състава, който заслужава, той ще играе. В последните мачове правим малко смени и постепенно се изясняват нещата.

Имаме добър състав с дълга скамейка. Този момент ни дава възможност да пускаме всеки, тъй като ни предстои и мач за Купата“, заяви Стоянов.