      понеделник, 27.10.25
          НачалоБългария

          Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

          Снимка: БГНЕС
          Засега горива има и вярвам, че ще има и след края на годината. Няма нужда от паника – хората да не се запасяват, защото на пазара има достатъчно количества.“
          Това заяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, в ефира на bTV по повод санкциите, наложени от САЩ на „Лукойл“.

          Бенчев припомни, че цената на суровия петрол преди обявяването на санкциите е била около 60 долара за барел.

          „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния „Лукойл“ ще трябва да продаде рафинерията си Petrotel в Румъния

          „И при предишни санкции срещу т.нар. сенчест флот на Русия също наблюдавахме леко поскъпване, но всичко зависи от международните пазари. След като пазарът се стабилизира, цените отново ще започнат да спадат“,

          уточни той.

          Председателят на асоциацията подчерта, че без работеща рафинерия в страната логистиката ще бъде изключително трудна.

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО) Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ (ВИДЕО)

          „Ако се стигне до продажба на рафинерията в Бургас, целият регион ще изпадне в доста интересна ситуация“,

          посочи Бенчев, но увери, че в момента няма причина за притеснение относно цените на горивата.

          Той допълни, че приоритет на правителството трябва да бъде гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията:

          „Ще бъде много, много трудно, ако „Лукойл“ спре да работи“,

          предупреди експертът.
          Борисов: Може да останем и без горива Борисов: Може да останем и без горива

          По думите му, ако това все пак се случи, ще трябва да се търсят алтернативни варианти, например доставка на горива по железопътен транспорт.

          В заключение Бенчев подчерта, че България няма да остане без горива, стига рафинерията в Бургас да продължи да функционира.

