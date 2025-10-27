Светослав Бенчев: Няма причина за паника, горива има достатъчно

„Засега горива има и вярвам, че ще има и след края на годината. Няма нужда от паника – хората да не се запасяват, защото на пазара има достатъчно количества.“ Това заяви Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, в ефира на bTV по повод санкциите, наложени от САЩ на „Лукойл“.
Бенчев припомни, че цената на суровия петролпреди обявяването на санкциите е била около 60 долара за барел.
Председателят на асоциацията подчерта, че без работеща рафинерия в страната логистиката ще бъде изключително трудна.
Той допълни, че приоритет на правителството трябва да бъде гарантиране на непрекъснатата работа на рафинерията:
По думите му, ако това все пак се случи, ще трябва да се търсят алтернативни варианти, например доставка на горива по железопътен транспорт.
В заключение Бенчев подчерта, че България няма да остане без горива, стига рафинерията в Бургас да продължи да функционира.
Пена, Гена, Рада и Цендил Тодора “ казали“?! Ама попарата ще я „сърбат“ хората! Поживьом увидим!😏
Точно вие ли ще ни покажете актуалната ситуация?!
Кой е пък Светослав Бенчев🤪То Жечо Станчев ли беше,Станчо Жечев ли беше не казва нищо,Бенчев казва🥶няма паника😡