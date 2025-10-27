Тръмп: Няма да се кандидатирам за вицепрезидент на изборите през 2028

Доналд Тръмп отхвърли възможността да се кандидатира за вицепрезидент на изборите през 2028 г., въпреки идеите на някои от неговите поддръжници, които виждат в това начин той да изкара още един мандат в Белия дом.

В интервю американският лидер заяви, че няма интерес към вицепрезидентския пост, но подчерта, че вижда сериозен потенциал в сегашния си вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

„Те са страхотни хора, които имат всички качества да се кандидатират за президент“, каза Тръмп.



Темата за „Trump 2028“ не е нова. Милиардерът неведнъж е намеквал за дългосрочното си присъствие в политиката, дори като е раздавал шапки с този надпис по време на официални събития.

Според 22-та поправка на Конституцията на САЩ, никой не може да бъде избиран за президент повече от два пъти — дори ако мандатите не са последователни. Някои анализатори предполагат, че теоретичен начин за заобикаляне на това ограничение би бил Тръмп да се кандидатира за вицепрезидент, а след това президентът да подаде оставка.

Юристи обаче смятат, че подобен ход би противоречал на духа на Конституцията и вероятно би бил обявен за противозаконен.

С отговора си Тръмп сложи край на спекулациите, като ясно заяви, че няма да се стреми към втори начин за връщане в Белия дом — поне не чрез вицепрезидентския пост.