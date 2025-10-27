НА ЖИВО
          Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО)

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на Вашингтон относно замразените руски активи, съобщи РИА Новости.

          За изпитанията на „Буревестник“

          Коментирайки теста на руската крилата ракета с ядрен двигател, Тръмп заяви, че Москва и Вашингтон не си играят един с друг на игри:

          „Те не си играят на игри с нас, ние също не си играем на игри с тях.“

          Той допълни, че „край бреговете на Русия се намира най-великата в света американска ядрена подводница“.

          По-рано ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев съобщи, че руската делегация е предоставила на САЩ информация за успешните изпитания на „Буревестник“.

          За санкциите и замразените активи

          Относно възможността за нови санкции срещу Русия, Тръмп заяви пред журналисти, че с времето ще стане ясно какво решение ще бъде взето.

          Президентът подчерта, че САЩ не участват в обсъжданията в ЕС за използване на замразените руски средства за финансиране на военна помощ за Украйна:

          „Трябва да питате ЕС. Аз не участвам в това.“

          Тръмп добави още, че конфликтът в Украйна може да бъде деветият, който ще помогне да бъде урегулиран.

          „Оръжие на гарантираното възмездие“: Какво се знае за новото руско wunderwaffe – ракетата „Буревестник“ „Оръжие на гарантираното възмездие“: Какво се знае за новото руско wunderwaffe – ракетата „Буревестник“

          За уникалното оръжие

          В неделя Владимир Путин посети пункта за управление на Обединената групировка войски и обяви, че изпитанията на „Буревестник“ са успешно завършени.

          Според началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, ракетата е прелетяла 14 000 километра за 15 часа.

          Путин подчерта, че всички ключови задачи по изпитанията са изпълнени, и заяви, че предстои още работа преди ракетата да бъде поставена на бойно дежурство.

          „Крилатите ракети с ядрена енергийна установка са уникално оръжие, каквото няма никоя друга държава в света“, посочи руският президент.

          Путин обяви теста на нова ядрена крилата ракета за успешен Путин обяви теста на нова ядрена крилата ракета за успешен

