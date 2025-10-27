Тръмп с първи коментар за новото руско супероръжие (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на Вашингтон относно замразените руски активи, съобщи РИА Новости.
За изпитанията на „Буревестник“
Коментирайки теста на руската крилата ракета с ядрен двигател, Тръмп заяви, че Москва и Вашингтон не си играят един с друг на игри:
Той допълни, че „край бреговете на Русия се намира най-великата в света американска ядрена подводница“.
По-рано ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев съобщи, че руската делегация е предоставила на САЩ информация за успешните изпитания на „Буревестник“.
За санкциите и замразените активи
Относно възможността за нови санкции срещу Русия, Тръмп заяви пред журналисти, че с времето ще стане ясно какво решение ще бъде взето.
Президентът подчерта, че САЩ не участват в обсъжданията в ЕС за използване на замразените руски средства за финансиране на военна помощ за Украйна:
Тръмп добави още, че конфликтът в Украйна може да бъде деветият, който ще помогне да бъде урегулиран.
За уникалното оръжие
В неделя Владимир Путин посети пункта за управление на Обединената групировка войски и обяви, че изпитанията на „Буревестник“ са успешно завършени.
Според началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, ракетата е прелетяла 14 000 километра за 15 часа.
Путин подчерта, че всички ключови задачи по изпитанията са изпълнени, и заяви, че предстои още работа преди ракетата да бъде поставена на бойно дежурство.
Копейките треперят от злоба
Хората трепят не треперят
Пробити копейки газ пикаят Ха ха ха
Не копейките , другите треперят . И освен тъпи селски злобни коментарчета нищо друго не измислят…
Не копейките , другите треперят . И освен тъпи селски злобни коментарчета нищо друго не измислят…
Тая тъпа телевизия дезинформатор що не я закрият.
Ако трябва да е адекватен, то просто ще си покаже бельото безмълвен.
Толкова можа да издума,тинтири-минтири,защото няма какво да каже,загуби говор и картина,изпадна в цайтнот.Нали на запад говореха ,че Буревестника бил творение на ИИ,виртуален,оказа се че е реален.
Тръмпон-путешки тампон има капацитет да коментира само непраните гащи на жена си!
Кукундел
Стойка Станева За вас другарко би следвало да съм гений, като знам колко ви е багажа на другарите!😅😂🤣
Ехоооо Тръмп,кой говори за игрички?
Нещо в главата ти ли? 😜🤣😭
Kiril Angelov Не бе в тваата
Много се е уплашил бай Тръмп другари и взел спешни мерки! Спрял им всички американски части за ракетите и сега пак щели да си останат с поредния прототип да плашат гаргите! Лош човек! А уж беше голям приятел на РуZия другари до одеве!😅😂🤣
Ogniyan Nikolov Пак ще събират чипове от перални…викаш🤔
Румен Шарабански Не ставали, защото ракетите започвали да се въртят във въздуха ту наляво, ту надясно и отивали на майната си или пък се опитвали да си изхвърлят горивото при по-дълъг полет!
Ogniyan Nikolov Мълчи мълчи…Ще прочетат написаното и ще вземат да коригират нещата.
Ogniyan Nikolov Русия имат…перални!Не ги мисли!
Ogniyan Nikolov преди Фейсбук само родата ти знаеше колко си про.т , но вече всички го виждаме!😁😁😁
Ogniyan Nikolov Другарю комуняр аре бегай
Христо Дурев Няма да се обиждаме сега де!
Ogniyan Nikolov МНОГО СИ НЕГРАМОТЕН.ТРЪМП Е МНОГО ПО НЕУРАВНОВЕСЕН ОТ БАЙДЪН.ФИЛОСОФИЯТА НА САЩ Е ЕДНА ВОЕННОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС , ВОЙНИ ЛОКАЛНИ И ПАРИ, ПАРИ И СБИГОМ НА НАРИДИТЕ.
Григор Григоров То се вижда кой е невъзпитан и неграмотен! Писането с главни букви в нета е признак на простотия, която е основна характеристика на другарите путинофили майкопродавци! Вие от тях ли сте? Ако не сте, не пишете повече с главни букви, защото иначе никой няма да ви обръща внимание!
Сигурно го дава от тоалетната!
Санкционирайте . Русия не се плаши от санкции. Има Брикс и икономиката им се развива!
Когато разума надделее в човека, /нали е единственото разумно същество/ тези технологии могат да се развиват от обединеното човечество за изследване на космоса. Ако за миг си представим какви чудеса могат да се случват, може би първобитните ни инстинкти за власт, доминация над себеподобни и самоунищожение ще ни се сторят абсурдни и идиотска загуба на време. Време, което може би нямаме на тази планета
По-запознатите се сещат, че само преди няколко месеца Русия предложи на САЩ да участват в полет до Марс чрез мини ядрен двигател. Тогава доста се зачудихме, тия пък какво предлагат. А ето какво било. Още преди това пък излезе информация за изпитания за сваляне на спътници и тогава една от версиите също бе, че може да се ползва подобен ядрен двигател, който просто създава смущения и вади спътници от строя, минавайки близо до тях. Та очаквайте още чудеса от Путин и това със свалянето на спътници ще е едно от тях.
Не съм нито приятел нито враг! Православен съм! С нами Бог! КРЪСТА МУ е в ръцете НИ!! Ще ги съдим и тук на ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА!!! ПОСЛЕ БОГ ЩЕ НИ СЪДИ ВСИЧКИ ГОРЕ!!! ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ!!!КУРБАНЪТ ЩЕ БЪДЕ НАШ!БЪЛГАРСКИ!!!
Не съм нито приятел нито враг! Правослаен съм! С нами Бог! КРЪСТА МУ е в ръцете НИ!! Ще ги съдим и тук на ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА!!! ПОСЛЕ БОГ ЩЕ НИ СЪДИ ВСИЧКИ ГОРЕ!!! ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ!!!КУРБАНЪТ ЩЕ БЪДЕ НАШ!БЪЛГАРСКИ!!!
„„край бреговете на Русия се намира най-великата в света американска ядрена подводница““ – смешник! Да пратим Орешници във Венецуела и в Куба, а?!
Ами , пращай , бре – кой те спира ?
Крайно време е да се заяви на висок глас, че „колективният запад“ е започнал нов кръстоносен поход срещу православието под благовидния предлог за демокрация и просперитет.
Пълен кремълски булшит дрънкаш. Напомням, че не Западът е с армията си в Украйна, а „православната“ русия. Тя е тази която бомби, разрушава, етнически прочиства и унищожава всичко което не ѝ харесва! На православието друг враг не му трябва, той вече е тук и носи името Владимир Путин!
.Сигурно само ти не си разбрал , че нато е от 2014 в Украйна….
Няма какво да коментира, те са още в първи клас по тая тема