Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира успешните изпитания на руската крилата ракета с неограничен обсег „Буревестник“, възможните нови санкции срещу Русия и позицията на Вашингтон относно замразените руски активи, съобщи РИА Новости.

За изпитанията на „Буревестник“

Коментирайки теста на руската крилата ракета с ядрен двигател, Тръмп заяви, че Москва и Вашингтон не си играят един с друг на игри:

„Те не си играят на игри с нас, ние също не си играем на игри с тях.“

Той допълни, че „край бреговете на Русия се намира най-великата в света американска ядрена подводница“.

По-рано ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев съобщи, че руската делегация е предоставила на САЩ информация за успешните изпитания на „Буревестник“.

За санкциите и замразените активи

Относно възможността за нови санкции срещу Русия, Тръмп заяви пред журналисти, че с времето ще стане ясно какво решение ще бъде взето.

Президентът подчерта, че САЩ не участват в обсъжданията в ЕС за използване на замразените руски средства за финансиране на военна помощ за Украйна:

„Трябва да питате ЕС. Аз не участвам в това.“

Тръмп добави още, че конфликтът в Украйна може да бъде деветият, който ще помогне да бъде урегулиран.

За уникалното оръжие

В неделя Владимир Путин посети пункта за управление на Обединената групировка войски и обяви, че изпитанията на „Буревестник“ са успешно завършени.

Според началника на Генералния щаб Валерий Герасимов, ракетата е прелетяла 14 000 километра за 15 часа.

Путин подчерта, че всички ключови задачи по изпитанията са изпълнени, и заяви, че предстои още работа преди ракетата да бъде поставена на бойно дежурство.