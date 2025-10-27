НА ЖИВО
          Трима 19-годишни са сред ранените при тежката катастрофа в „Младост"

          Снимка: Facebook - Eleonora Dineva Taneva
          Тежък инцидент е станал в късните часове на неделния ден, 26 октомври, в София.
          По първоначална информация автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при бул. „Александър Малинов“ в столичния квартал „Младост“, съобщи БНР, позовавайки се на публикации в социалните мрежи.

          В катастрофата са пострадали трима души на 19-годишна възраст.

          От Центъра за спешна медицинска помощ – София потвърдиха пред БНР, че сигналът е подаден в 23:49 часа.
          На мястото незабавно са били изпратени три линейки. Пострадалите са получили камшични удари, травми на главата и комоцио, след което са транспортирани до ВМА.

          Според информацията, силният дъжд, който вали в София от сутринта, е довел до десетки пътни инциденти из целия град. На много места са се образували огромни задръствания, а придвижването е силно затруднено.

          Късно снощи очевидци съобщават за тежка катастрофа на бул. „Цариградско шосе“ в посока „Младост“. Вследствие на инцидента и тази сутрин в района е имало сериозен трафик и задръстване.

          По данни от социалните мрежи, на мястото са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната.
          Някои коментари предполагат, че автомобилът може да се е подхлъзнал на завоя и да е паднал в участък без мантинела.

          Мократа и хлъзгава настилка се посочва като вероятна причина за инцидента.
          Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите младежи.

